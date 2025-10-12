নাটোরে হোটেল কক্ষ থেকে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

নাটোর প্রতিনিধি
নাটোর শহরের একটি আবাসিক হোটেল থেকে আনোয়ার হোসেন (৫৬) নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার বাসিন্দা।
আজ রোববার (১২ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ ও হোটেলের স্টাফরা জানায়, গতকাল শনিবার রাতে আনোয়ার হোসেন শহরের নীচাবাজার এলাকায় নাটোর বোর্ডিং নামের একটি আবাসিক হোটেলে ওঠেন। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হলে হোটেলের স্টাফদের সন্দেহ হয়। দুপুরেও দরজা না খুললে বিকেলে পুলিশকে জানান তাঁরা। সন্ধ্যায় পুলিশ হোটেলের চারতলার ৬২ নম্বর কক্ষের দরজা ভেঙে আনোয়ারার মরদেহ উদ্ধার করে।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুর রহমান বলেন, হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আনোয়ারের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। মরদেহটি নাটোর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
নাটোর শহরের একটি আবাসিক হোটেল থেকে আনোয়ার হোসেন (৫৬) নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার বাসিন্দা।
আজ রোববার (১২ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ ও হোটেলের স্টাফরা জানায়, গতকাল শনিবার রাতে আনোয়ার হোসেন শহরের নীচাবাজার এলাকায় নাটোর বোর্ডিং নামের একটি আবাসিক হোটেলে ওঠেন। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হলে হোটেলের স্টাফদের সন্দেহ হয়। দুপুরেও দরজা না খুললে বিকেলে পুলিশকে জানান তাঁরা। সন্ধ্যায় পুলিশ হোটেলের চারতলার ৬২ নম্বর কক্ষের দরজা ভেঙে আনোয়ারার মরদেহ উদ্ধার করে।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুর রহমান বলেন, হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আনোয়ারের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। মরদেহটি নাটোর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
পটুয়াখালী শহরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে আটজন সন্দেহভাজন ডাকাতকে আটক করেছে পুলিশ। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এটিকে ‘প্রো-অ্যাকটিভ পুলিশিং’ বা সক্রিয় পুলিশি কার্যক্রমের একটি বড় সাফল্য বলে দাবি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে শহরের শ্মশানঘাট এলাকার পৌরসভার পিডিএস মাঠের সামনের রাস্তা১৫ মিনিট আগে
ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে গাড়ি চোর চক্রের পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছেন ঢাকা জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি দক্ষিণ) সদস্যরা। এ সময় তাদের হেফাজত থেকে চারটি চোরাই ট্রাক উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
মেহেন্দীগঞ্জ ও হিজলায় মেঘনার একাংশে ইলিশ নিধনকারী জেলেরা মৎস্য অধিদপ্তরের অভিযানকারী দলের ওপর হামলা করেছে। হামলায় ইলিশ সম্পদ প্রকল্পের উপপরিচালক মো. নাসির উদ্দিনসহ ১০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাত ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
এস সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু বলেন, ‘আমি থাকি আর না থাকি, আপনারা এক থাকেন। দল ক্ষমতায় না গেলে কিচ্ছু পাবেন না। এই কয়দিনে, এক বছরে ছোট ছোট চান্দাবাজি যা হইছে, এইটা আমি হইতে দিছি। আমি কেন হইতে দিছি? এই জন্য দিছি যে ১৭ বছর আমার নেতা-কর্মী কিছু খায় নাই।’১ ঘণ্টা আগে