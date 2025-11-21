Ajker Patrika

ভূমিকম্পে ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে আগুন, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ

নরসিংদী প্রতিনিধি
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ৫০
নরসিংদীর পলাশ উপজেলার ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের সাবস্টেশনে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকালে ভূমিকম্পের সময় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে জাতীয় গ্রিডের সাবস্টেশনের যন্ত্রাংশ আগুনে পুড়ে যাওয়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে।

পলাশ ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. আব্দুল শহিদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে পলাশ ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটের চেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে এ আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলী মো. এনামুল হক জানান, ভূমিকম্পে এই আগুনের ঘটনা ঘটে। বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক করতে কাজ চলছে বলেও জানান তিনি।

আজ নরসিংদীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর পলাশ উপজেলার ঘোড়াশালে। সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্পে আতঙ্কিত লোকজন হুড়োহুড়ি করে ঘর থেকে সড়কে নেমে আসে। এতে অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। ভূমিকম্পে অনেক ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে।

