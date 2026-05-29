পুকুরে মরে ভেসে উঠেছে সব মাছ, দিশেহারা মাছচাষি

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি
পুকুরে ভাসছে মরা মাছ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরের বড়াইগ্রামে ভাগ্যবদলের আশায় অন্যের জমি ইজারা নিয়ে মাছ চাষ করেছিলেন আনোয়ার হোসেন। তাঁর সব স্বপ্ন এখন শেষ হয়ে গেছে। আজ শুক্রবার সকালে পুকুরে গিয়ে দেখেন, মাছ সব মরে ভেসে উঠেছে। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে পুকুরে দুর্বৃত্তরা বিষ দিয়ে এই মাছ মেরে ফেলেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার জোয়াড়ী ইউনিয়নের কুমরুল পূর্বপাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী আনোয়ারের দাবি, তাঁর প্রায় ১০-১২ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

ভুক্তভোগী আনোয়ার উপজেলার হারোয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি জানান, দুই বছর আগে কুমরুল গ্রামের আবু হেনা মোস্তফা কামালের পাঁচ বিঘার পুকুর ৬ লাখ টাকায় তিন বছরের জন্য ইজারা নিয়ে মাছ চাষ শুরু করেন। পুকুরে রুই, চিতল, কাতল, সিলভার কার্পসহ ১০ থেকে ১২ প্রজাতির দেড় লাখ টাকার মাছ ছাড়া হয়। সব মিলিয়ে প্রায় ৫ লাখ টাকা খরচ হয়। আজ সকালে মাছ মরে যাওয়ার খবর পেয়ে তিনি পুকুরপাড়ে যান। গিয়ে দেখেন, পুকুরের সব মাছ মরে আছে। দুর্বৃত্তরা রাতের আঁধারে বিষ দিয়ে মাছ মেরে ফেলছে। তিনি আরও বলেন, গত ঈদুল ফিতরের দিন রাতেও এই পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মেরে ফেলা হয়েছিল। তখন প্রায় ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছিল।

শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে সরেজমিনে দেখা যায়, পুকুরের পানিতে ভেসে আছে মরা মাছ। দুর্গন্ধে টেকা দায়। পুকুর ইজারাদারের লোকজন মাছ তুলে পুকুরপাড়ে গর্ত করে পুঁতে ফেলছে।

পুকুরের মালিক আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, ‘আনোয়ার হোসেনকে পুকুর লিজ দিয়েছিলাম। কে বা কারা এই কাজ করছে বোঝা যাচ্ছে না। আমার বা আনোয়ারের সাথে কারও কোনো শত্রুতা নেই।’

বড়াইগ্রাম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মাহাবুব হোসেন বলেন, মাছ নিধনের বিষয়ে অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

