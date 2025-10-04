ইউজিসির খণ্ডকালীন সদস্য হলেন নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

জাককানইবি প্রতিনিধি
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) খণ্ডকালীন সদস্য মনোনীত হয়েছেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাককানইবি) উপাচার্য ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ইউজিসির সচিব ড. মো. ফখরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক চিঠির মাধ্যমে বিষয়টি জানা গেছে।
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আদেশ, ১৯৭৩ (প্রেসিডেনস অর্ডার নম্বর ১০-এর ১৯৭৩)-এর (৪) (১) (সি) ও (৪) (৪) ধারার বিধান অনুসারে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫ অক্টোবর থেকে পরবর্তী দুই বছরের জন্য তাঁকে এই মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
একই পত্রে উপাচার্য ড. মো. জাহাঙ্গীর আলমকে অভিনন্দন জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) পরিচালনায় মূল্যবান পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা প্রত্যাশা করে কমিশন কর্তৃপক্ষ।
