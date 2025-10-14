‘ধানের শীষ’ নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ: ত্রিশালে বিএনপির আহ্বায়ক এনামুলের শাস্তি দাবি

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
দলীয় প্রতীক ‘ধানের শীষ’ নিয়ে কটূক্তিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকালে উপজেলা বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ গেটের সামনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।
মানববন্ধনে অংশ নেওয়া বক্তারা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এনামুল হক ভূঁইয়ার দেওয়া বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানান এবং তাঁর বিরুদ্ধে দ্রুত সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।
বক্তারা বলেন, ‘ধানের শীষ আমাদের বিশ্বাস, আদর্শ ও সংগ্রামের প্রতীক। এই প্রতীক নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।’ তাঁরা আরও যোগ করেন, যে নেতা দলের প্রতীক ও আদর্শকে অসম্মান করেন, তাঁর জায়গা বিএনপিতে হতে পারে না। দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা না নিলে তৃণমূলের কর্মীরা হতাশ হবেন।
ত্রিশাল ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক জাহিদ আমিন বলেন, ‘উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক হয়ে তিনি এমন কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দিতে পারেন না। শহীদ জিয়ার একজন কর্মী এ ধরনের কথা বলতে পারে না। ধানের শীষ গণতন্ত্র ও মানবতার প্রতীক, ১৭ বছরের আন্দোলনের প্রেরণা ছিল ধানের শীষ। সেই প্রতীককে নিয়ে কটূক্তি আমাদের অন্তরে রক্তক্ষরণ সৃষ্টি করেছে। আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁর শাস্তি দাবি করছি।’
মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন সাখুয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শাহ গোলাম মো. ইয়াহিয়া, উপজেলা ওলামা দলের সভাপতি শাহাদাত হোসেন শামীম, উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক সাব্বির আহমেদ রনি, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোশারফ হোসেন প্রমুখ। এ সময় বক্তারা কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানান, দলীয় প্রতীক ও আদর্শবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।
জানা গেছে, সম্প্রতি ধানীখোলা ইউনিয়নে এক মতবিনিময় সভায় উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এনামুল হক ভূঁইয়া বলেন, ‘অনেকে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলবে, আপনাদের কাছ থেকে ভোট নিয়ে ভোট নষ্ট করার চেষ্টা করবে। ডা. লিটন এমপি হবেন—ইনশা আল্লাহ। আপনারা ভোট চাইবেন, এলাকায় যাবেন, মা-বোনদের বলবেন—বহু মানুষকে ভোট দিয়েছি, দেখেছি—আমরা ডা. লিটনকে ভোট দেব। কিসের ধানের শীষ, কিসের উমুক, কিসের কী—সব দেখে কাজ করতে হবে। আমরা ডা. লিটনকে ভোট দেব।’ তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই দলের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।
