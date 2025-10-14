Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ময়মনসিংহ

‘ধানের শীষ’ নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ: ত্রিশালে বিএনপির আহ্বায়ক এনামুলের শাস্তি দাবি

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
আজ সকালে ত্রিশাল বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে মানববন্ধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকালে ত্রিশাল বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে মানববন্ধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

দলীয় প্রতীক ‘ধানের শীষ’ নিয়ে কটূক্তিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকালে উপজেলা বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ গেটের সামনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া বক্তারা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এনামুল হক ভূঁইয়ার দেওয়া বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানান এবং তাঁর বিরুদ্ধে দ্রুত সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

বক্তারা বলেন, ‘ধানের শীষ আমাদের বিশ্বাস, আদর্শ ও সংগ্রামের প্রতীক। এই প্রতীক নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।’ তাঁরা আরও যোগ করেন, যে নেতা দলের প্রতীক ও আদর্শকে অসম্মান করেন, তাঁর জায়গা বিএনপিতে হতে পারে না। দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা না নিলে তৃণমূলের কর্মীরা হতাশ হবেন।

ত্রিশাল ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক জাহিদ আমিন বলেন, ‘উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক হয়ে তিনি এমন কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দিতে পারেন না। শহীদ জিয়ার একজন কর্মী এ ধরনের কথা বলতে পারে না। ধানের শীষ গণতন্ত্র ও মানবতার প্রতীক, ১৭ বছরের আন্দোলনের প্রেরণা ছিল ধানের শীষ। সেই প্রতীককে নিয়ে কটূক্তি আমাদের অন্তরে রক্তক্ষরণ সৃষ্টি করেছে। আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁর শাস্তি দাবি করছি।’

মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন সাখুয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শাহ গোলাম মো. ইয়াহিয়া, উপজেলা ওলামা দলের সভাপতি শাহাদাত হোসেন শামীম, উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক সাব্বির আহমেদ রনি, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোশারফ হোসেন প্রমুখ। এ সময় বক্তারা কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানান, দলীয় প্রতীক ও আদর্শবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।

জানা গেছে, সম্প্রতি ধানীখোলা ইউনিয়নে এক মতবিনিময় সভায় উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এনামুল হক ভূঁইয়া বলেন, ‘অনেকে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলবে, আপনাদের কাছ থেকে ভোট নিয়ে ভোট নষ্ট করার চেষ্টা করবে। ডা. লিটন এমপি হবেন—ইনশা আল্লাহ। আপনারা ভোট চাইবেন, এলাকায় যাবেন, মা-বোনদের বলবেন—বহু মানুষকে ভোট দিয়েছি, দেখেছি—আমরা ডা. লিটনকে ভোট দেব। কিসের ধানের শীষ, কিসের উমুক, কিসের কী—সব দেখে কাজ করতে হবে। আমরা ডা. লিটনকে ভোট দেব।’ তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই দলের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

বিষয়:

ত্রিশালময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরধানের শীষমানববন্ধন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এরদোয়ানের বাধায় নেতানিয়াহুকে মিসরের সম্মেলনে নিতে পারলেন না ট্রাম্প

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পেলেও ফিলিস্তিনে ফিরছেন না ১৫৪ জন, যেতে হবে ‘অমানবিক’ নির্বাসনে

ভারতে দলিত পুলিশ কর্মকর্তার আত্মহত্যায় তোলপাড়, সুইসাইড নোটে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ

বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, তাহলে দেখার উপায়

রাজধানীতে ডিপ ফ্রিজ থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

ওমানে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৌলভীবাজারের যুবকের মৃত্যু

ওমানে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৌলভীবাজারের যুবকের মৃত্যু

মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে বাবা গ্রেপ্তার

মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে বাবা গ্রেপ্তার

মুন্সিগঞ্জে দিনদুপুরে যুবকদের অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণের ভিডিও ভাইরাল

মুন্সিগঞ্জে দিনদুপুরে যুবকদের অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণের ভিডিও ভাইরাল

‘ধানের শীষ’ নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ: ত্রিশালে বিএনপির আহ্বায়ক এনামুলের শাস্তি দাবি

‘ধানের শীষ’ নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ: ত্রিশালে বিএনপির আহ্বায়ক এনামুলের শাস্তি দাবি