নান্দাইলে পোশাকশ্রমিককে দলবেঁধে ধর্ষণ মামলায় গ্রেপ্তার ৩

ময়মনসিংহ ও নান্দাইল প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের নান্দাইলে নারী পোশাকশ্রমিককে দলবেঁধে ধর্ষণের মামলায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। গতকাল বুধবার রাতে কুমিল্লা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ময়মনসিংহ র্যাব-১৪-এর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়।
গ্রেপ্তার আসামিরা হলেন মো. শাকিল মিয়া (২৩), মো. মমিন উদ্দিন (২৩) ও মো. জাহাঙ্গীর আলম (২৪)। তাঁদের নান্দাইল মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। সবাই উপজেলার গাঙ্গাইল ইউনিয়নের বাসিন্দা। মামলার প্রধান আসামি মামুন মিয়া (২৩) পলাতক।
সংবাদ সম্মেলনে র্যাব-১৪-এর অধিনায়ক নয়মুল হাসান জানান, নান্দাইল উপজেলার একটি এলাকায় ১৬ বছরের কিশোরী পোশাকশ্রমিককে গত ১৮ জুলাই রাতে নির্জন স্থানে নিয়ে ধর্ষণ করেন মামুন, জাহাঙ্গীর, শাকিল ও মমিন। এ ঘটনায় কিশোরীর বাবা ২২ জুলাই নান্দাইল থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। পরে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় মমিন ও জাহাঙ্গীরকে কুমিল্লা থেকে এবং শাকিলকে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রধান আসামি মামুন মিয়াকেও গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে বলে জানান র্যাব কর্মকর্তা।
