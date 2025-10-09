Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ময়মনসিংহ

ভালুকায় বেতনের দাবিতে কারখানার শ্রমিকদের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা
শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার ভরাডোবা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মুলতাজিম স্পিনিং মিলস লিমিটেডের শ্রমিকেরা তাঁদের বেতন পরিশোধের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে সেপ্টেম্বর মাসের বেতন পরিশোধের দাবিতে তাঁরা মহাসড়ক অবরোধ করেন।

খবর পেয়ে শিল্প পুলিশ-৫, থানা, হাইওয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা
শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

শ্রমিকেরা জানান, উপজেলার ভরাডোবা গ্রামে অবস্থিত মুলতাজিম স্পিনিং মিলস লিমিটেডের শ্রমিকদের গত সেপ্টেম্বর মাসের বেতন আগামীকাল শুক্রবার (১০ অক্টোবর) দেওয়ার কথা ছিল। তবে শুক্রবার সরকারি ছুটি ও ব্যাংক বন্ধ থাকার কারণে ১২ অক্টোবর বেতন পরিশোধ করা হবে বলে কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের জানায়।

এতে শ্রমিকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এ সময় মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। যাত্রীরা চরম ভোগান্তির শিকার হন।

কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কারও মন্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

শিল্প পুলিশ-৫ ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার মো. ফরহাদ হোসেন খান জানান, শ্রমিকদের বেতন ১০ অক্টোবর দেওয়ার কথা ছিল। ওই দিন শুক্রবার হওয়ায় কর্তৃপক্ষ আগামী রোববার বেতন দেওয়ার কথা জানায়। এতে শ্রমিকদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিলে তাঁরা মহাসড়কে অবস্থান নেন।

পরে কারখানা কর্তৃপক্ষ আজই বেতন দেওয়ার আশ্বাস দিলে শ্রমিকেরা অবরোধ তুলে নেন।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাভালুকাময়মনসিংহ বিভাগবেতনময়মনসিংহ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের জন্য দুঃসংবাদ, শান্তি রক্ষা মিশনের এক-চতুর্থাংশ ছাঁটাই করছে জাতিসংঘ

১২ অক্টোবর থেকে ৫ কোটি শিশুকে বিনা মূল্যে টাইফয়েড টিকা, টাকা চাইলে ব্যবস্থা

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

৯ গোলের দুঃস্বপ্ন থেকে মশার যন্ত্রণা, বাংলাদেশ-হংকং লড়াইয়ে আরও যা ঘটেছে

সবচেয়ে প্রভাবশালী ৪ মিডিয়ার লাগাম এখন ৪ শীর্ষ ধনীর হাতে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

সম্পর্কিত

রাজবাড়ীতে ইলিশ ধরার অপরাধে ১৬ জেলের কারাদণ্ড

রাজবাড়ীতে ইলিশ ধরার অপরাধে ১৬ জেলের কারাদণ্ড

চাঁদপুরের ইলিশ বিক্রির অনলাইন নিবন্ধন পেল ৭ ফেসবুক পেজ

চাঁদপুরের ইলিশ বিক্রির অনলাইন নিবন্ধন পেল ৭ ফেসবুক পেজ

সূত্রাপুরে উচ্চমাধ্যমিকের নকল বই উদ্ধার, বাইন্ডিং কারখানার মালিক গ্রেপ্তার

সূত্রাপুরে উচ্চমাধ্যমিকের নকল বই উদ্ধার, বাইন্ডিং কারখানার মালিক গ্রেপ্তার

আদালতের এজলাসকক্ষ থেকে ধারালো ছুরিসহ যুবক আটক

আদালতের এজলাসকক্ষ থেকে ধারালো ছুরিসহ যুবক আটক