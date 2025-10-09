Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে ভ্যানচালক হত্যা মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় ভ্যানচালক জাহিদুল ইসলাম হত্যা মামলায় সোহেল রানা (৪০) নামে এক আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ময়মনসিংহের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. সামছুদ্দিন এ আদেশ দেন। সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর আবুল কালাম আজাদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত সোহেল রানা মুক্তাগাছার মণ্ডলসেন পশ্চিমপাড়ার চান মিয়ার ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৫ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর দুপুরে মুক্তাগাছার মণ্ডলসেন পশ্চিমপাড়ার রফিকুল ইসলামের ছেলে ভ্যানচালক জাহিদুল ইসলাম ভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। রাতে বাড়ি না ফিরলে জাহিদের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে তা বন্ধ পান পরিবারের লোকজন। পরদিন সকালে এলাকাবাসী জানতে পারে, খালে গলাকাটা একটি লাশ পাওয়া গেছে। পরিবারের লোকজন এসে লাশটি শনাক্ত করেন। পরে বাবা রফিকুল ইসলাম মুক্তাগাছা থানায় হত্যা মামলা করলে পুলিশ তদন্তে সোহেল রানাকে গ্রেপ্তার করে।

অভিযুক্ত সোহেল রানার জবানবন্দি ও ২০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং আইনজীবীদের জেরা-তর্ক শেষে আদালত এই আদেশ দেন। মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আবুল কালাম আজাদ ও আসামি পক্ষের মো. শহীদুল হক শহীদ মামলাটি পরিচালনা করেন।

বিষয়:

হত্যামুক্তাগাছাময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহমৃত্যুদণ্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের জন্য দুঃসংবাদ, শান্তি রক্ষা মিশনের এক-চতুর্থাংশ ছাঁটাই করছে জাতিসংঘ

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

৯ গোলের দুঃস্বপ্ন থেকে মশার যন্ত্রণা, বাংলাদেশ-হংকং লড়াইয়ে আরও যা ঘটেছে

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

১২ অক্টোবর থেকে ৫ কোটি শিশুকে বিনা মূল্যে টাইফয়েড টিকা, টাকা চাইলে ব্যবস্থা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

সম্পর্কিত

পটুয়াখালীতে বাজার ইজারা নিয়ে সংঘর্ষ, থামাতে গিয়ে ৫ পুলিশ সদস্য আহত

পটুয়াখালীতে বাজার ইজারা নিয়ে সংঘর্ষ, থামাতে গিয়ে ৫ পুলিশ সদস্য আহত

ময়মনসিংহে ভ্যানচালক হত্যা মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড

ময়মনসিংহে ভ্যানচালক হত্যা মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড

ব্যাংকের টয়লেটে মিলল পরিচ্ছন্নতাকর্মীর লাশ

ব্যাংকের টয়লেটে মিলল পরিচ্ছন্নতাকর্মীর লাশ

যশোরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে যুবক নিহত

যশোরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে যুবক নিহত