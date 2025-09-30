Ajker Patrika
> সারা দেশ
> মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজে টেন্ডার ছাড়াই গাছ বিক্রি

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ০১
মুন্সিগঞ্জ শহরের সরকারি মহিলা কলেজে টেন্ডার ছাড়াই গাছ কেটে বিক্রি। ছবি: আজকের পত্রিকা
মুন্সিগঞ্জ শহরের সরকারি মহিলা কলেজে টেন্ডার ছাড়াই গাছ কেটে বিক্রি। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জ শহরের সরকারি মহিলা কলেজের কয়েকটি পুরোনো গাছ টেন্ডার ছাড়াই কেটে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আব্দুল হামিদ মোল্লার বিরুদ্ধে। অভিযোগ রয়েছে, গাছ কাটার আগে কোনো মিটিং বা রেজল্যুশন হয়নি। জানা গেছে, গত ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর কলেজ প্রাঙ্গণে থাকা প্রায় ৩৫-৪০ বছরের পুরাতন আমগাছসহ কয়েকটি গাছ টেন্ডার বা অনুমোদন ছাড়াই কেটে বিক্রি করা হয়। গাছগুলো কেটে গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া স্থানীয়রা প্রত্যক্ষ করেছেন।

নিয়ম অনুযায়ী, সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে থাকা গাছ কাটতে হলে প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে টেন্ডার বা নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করতে হয়। এ জন্য বন বিভাগে আবেদন জমা দিয়ে যাচাই-বাছাই শেষে গাছের মূল্য নির্ধারণ করে কাটার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু এসব প্রক্রিয়া উপেক্ষা করে গাছ কাটা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয়রা জানান, বহু বছর ধরে এসব গাছ কলেজের পরিবেশ রক্ষা ও শিক্ষার্থীদের ছায়া দিচ্ছিল। গাছ কেটে ফেলার পর প্রচণ্ড রোদে শিক্ষার্থীরা ভোগান্তিতে পড়েছে। গাছ বিক্রির ৫ হাজার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেখানো হলেও বাস্তবে প্রায় ১২ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁদের।

জানতে চাইলে অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আব্দুল হামিদ মোল্লা বলেন, ‘রাস্তা করার জন্য ছোট কিছু গাছ কাটা হয়েছে। একটি গাছ মরা ছিল। সদর উপজেলা উপসহকারী প্রকৌশলী মো. শাহজাহান বাদশার মৌখিক অনুমোদন নিয়েই কাটা হয়েছে।’ তবে মৌখিক অনুমোদনের নিয়ম আছে কি না—এ বিষয়ে তিনি স্পষ্ট জবাব দিতে পারেননি।

মুন্সিগঞ্জ শহরের সরকারি মহিলা কলেজে টেন্ডার ছাড়াই গাছ কেটে বিক্রি। ছবি: আজকের পত্রিকা
মুন্সিগঞ্জ শহরের সরকারি মহিলা কলেজে টেন্ডার ছাড়াই গাছ কেটে বিক্রি। ছবি: আজকের পত্রিকা

অন্যদিকে, উপজেলা উপসহকারী প্রকৌশলী (পুর কৌশল) মো. শাহাজাহান বাদশা বলেন, ‘আমি মৌখিক অনুমতি দেওয়ার কেউ নই। এটি বন বিভাগ ও কলেজ কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ের বিষয়।’

এ বিষয়ে জেলা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মৌরিন আক্তার মৌ জানান, গাছ কাটার বিষয়ে অনুমতি দেওয়ার এখতিয়ার আমাদের নেই। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো. মাহমুদুর রহমান খোন্দকার বলেন, ‘সরকারি মহিলা কলেজে টেন্ডার ছাড়া গাছ কাটা হয়েছে তা আমার জানা ছিল না। এখন জানলাম। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।’

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জঢাকা বিভাগগাছ কাটাঅভিযোগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গান গাওয়া ও শোনা নিষিদ্ধের দাবিও উঠবে

গান গাওয়া ও শোনা নিষিদ্ধের দাবিও উঠবে

নেই কসাইখানা, ছড়াচ্ছে রোগ

নেই কসাইখানা, ছড়াচ্ছে রোগ

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

হামলার জন্য কাতারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু

হামলার জন্য কাতারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু

রামসুতে পোড়া ক্ষত, থমথমে খাগড়াছড়ি

রামসুতে পোড়া ক্ষত, থমথমে খাগড়াছড়ি

সম্পর্কিত

আদালতের স্থগিতাদেশ উপেক্ষা করে ৪ হাজার বিয়ে নিবন্ধন

আদালতের স্থগিতাদেশ উপেক্ষা করে ৪ হাজার বিয়ে নিবন্ধন

মধ্যরাতে হাতিরঝিলে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় রিকশাচালকের মৃত্যু

মধ্যরাতে হাতিরঝিলে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় রিকশাচালকের মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজে টেন্ডার ছাড়াই গাছ বিক্রি

মুন্সিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজে টেন্ডার ছাড়াই গাছ বিক্রি

খাগড়াছড়িতে চতুর্থ দিনের অবরোধ চলছে, স্থবির জনজীবন

খাগড়াছড়িতে চতুর্থ দিনের অবরোধ চলছে, স্থবির জনজীবন