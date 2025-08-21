Ajker Patrika
এক্সপ্রেসওয়েতে প্রাইভেটকার উল্টে ৩ জন নিহত

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ০৮: ৪২
মুন্সিগঞ্জে এক্সপ্রেসওয়েতে উল্টে যাওয়া প্রাইভেটকার। ছবি: আজকের পত্রিকা
মুন্সিগঞ্জে এক্সপ্রেসওয়েতে উল্টে যাওয়া প্রাইভেটকার। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে একটি প্রাইভেটকার উল্টে গিয়ে তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৬টার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের উপজেলার ষোলঘর এলাকায় যাত্রী ছাউনির পাশে ঢাকামুখী লেনে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও একজন।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন জানান, প্রাইভেটকারটি মাওয়ার দিক থেকে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। অতিরিক্ত গতির কারণে ষোলঘর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকে (রোড ডিভাইডার) ধাক্কা লেগে মহাসড়কে উল্টে যায়। এতে প্রাইভেটকারে থাকা দুজন ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। আহত হয় দুজন। তাদের উদ্ধার করে শ্রীনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে আরও একজনের মৃত্যু হয়। অপর আহতকে শ্রীনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীনগর উপজেলার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মমিন উদ্দিন জানান, নিহতদের নাম—আরমান, রাইসা ও তানজিল। তবে তাঁদের বিষয়ে বিস্তারিত এখনো জানা যায়নি।

এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে, শাহীনুলের প্রশ্ন

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

ত্রিশাল-ধানীখোলা সড়কে ধস: যান চলাচল বন্ধ, ভোগান্তিতে হাজারো মানুষ

বাসে গ্যাস নেওয়ার সময় ভয়াবহ আগুন, পুড়ল ১২ গাড়ি

পরিত্যক্ত শৌচাগারে শিশুর ক্ষতবিক্ষত লাশ

এক কিলোমিটার সড়কে ভোগান্তি চরমে