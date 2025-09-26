মুন্সিগঞ্জে আমগাছে দুই হাত বাঁধা বৃদ্ধের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে আমগাছে দুই হাত বাঁধা অবস্থায় রফিক শেখ (৬০) নামের এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার শ্যামসিদ্ধি ইউনিয়নের কয়কীর্ত্তন এলাকায় লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।
মৃত রফিক শেখ কয়কীর্ত্তন এলাকার বাসিন্দা। করোনা মহামারিকালে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে মানসিকভাবে কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন বলে স্বজনদের বরাতে পুলিশ জানিয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, সকালে রানা শেখের একতলা বাড়ির ছাদের পাশে আমগাছে লাশটি ঝুলতে দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
মৃতের পরিবার জানায়, রফিক শেখ মাসে ১০ হাজার টাকা বেতনে পাশের রানা শেখের বাড়ি দেখাশোনা করতেন। সম্প্রতি সেখানে রাতে অচেনা লোকজনের আনাগোনা হচ্ছিল। ঘটনার রাতে তিনি বড় মেয়েকে জানিয়ে রাত ২টার দিকে ঘর থেকে বের হন। ভোর ৪টার দিকে তিনি ঘরে না ফিরলে মেয়ে খুঁজতে গিয়ে আমগাছে ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান। তাঁর চিৎকার শুনে রফিক শেখের দুই ছেলে ও আশপাশের লোকজন দৌড়ে এসে দড়ি কেটে লাশ নামান। স্বজনদের দাবি, রফিক শেখকে হত্যা করে পরে লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।
শ্রীনগর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আনিছুর রহমান বলেন, মরদেহের প্রাথমিক সুরতহালে আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তার পরও ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্ত শেষে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে আমগাছে দুই হাত বাঁধা অবস্থায় রফিক শেখ (৬০) নামের এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার শ্যামসিদ্ধি ইউনিয়নের কয়কীর্ত্তন এলাকায় লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।
মৃত রফিক শেখ কয়কীর্ত্তন এলাকার বাসিন্দা। করোনা মহামারিকালে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে মানসিকভাবে কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন বলে স্বজনদের বরাতে পুলিশ জানিয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, সকালে রানা শেখের একতলা বাড়ির ছাদের পাশে আমগাছে লাশটি ঝুলতে দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
মৃতের পরিবার জানায়, রফিক শেখ মাসে ১০ হাজার টাকা বেতনে পাশের রানা শেখের বাড়ি দেখাশোনা করতেন। সম্প্রতি সেখানে রাতে অচেনা লোকজনের আনাগোনা হচ্ছিল। ঘটনার রাতে তিনি বড় মেয়েকে জানিয়ে রাত ২টার দিকে ঘর থেকে বের হন। ভোর ৪টার দিকে তিনি ঘরে না ফিরলে মেয়ে খুঁজতে গিয়ে আমগাছে ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান। তাঁর চিৎকার শুনে রফিক শেখের দুই ছেলে ও আশপাশের লোকজন দৌড়ে এসে দড়ি কেটে লাশ নামান। স্বজনদের দাবি, রফিক শেখকে হত্যা করে পরে লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।
শ্রীনগর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আনিছুর রহমান বলেন, মরদেহের প্রাথমিক সুরতহালে আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তার পরও ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্ত শেষে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।
চার দিন নিখোঁজ থাকার পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও জুলাই আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী মাওলানা মামুনুর রশীদকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার দুপুর ২টার দিকে রাজধানীর পূর্বাচলের ১ নম্বর সেক্টরের একটি মসজিদ থেকে তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে তুরাগ থানা–পুলিশ।১১ মিনিট আগে
হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক এসকে সোহেলুর রহমান জানান, সকালে পুলিশ রোগীকে নিয়ে আসার পর চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়। ইসিজি-তে গুরুতর হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ দেখা দেওয়ায় তাঁকে দ্রুত খুলনায় স্থানান্তরের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যেই সকাল ৮টার দিকে তাঁর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়...২০ মিনিট আগে
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মহম্মদপুরের ৮টি ইউনিয়নে ১৫ হাজার ৫৬৭ জন টিসিবির উপকারভোগী কার্ডধারী রয়েছেন। তাঁরা প্রতি মাসে একবার বাজারের চেয়ে কম মূল্যে তেল, চিনি, ডাল ও চাল কিনতে পারেন। গত জুলাই মাসে কার্ডধারীরা তেল, চিনি ও ডালের প্যাকেজ কিনতে পারলেও, ওই মাসে চালের বরাদ্দ আসেনি২২ মিনিট আগে
নাটোরের বড়াইগ্রামে জোনাইল ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ আবুল আছর মো. শফিউজামান বলেছেন, মব সৃষ্টি করে তাঁকে কলেজে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়েছে। আজ শুক্রবার উপজেলার জোনাইল বাজারে সংবাদ সম্মেলন করে তিনি এই অভিযোগ তোলেন।২৩ মিনিট আগে