মুন্সিগঞ্জে আমগাছে দুই হাত বাঁধা বৃদ্ধের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
বৃদ্ধের মৃত্যুর খবরে ঘটনাস্থলে স্বজন ও এলাকাবাসী ভিড় করে। ছবি: আজকের পত্রিকা
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে আমগাছে দুই হাত বাঁধা অবস্থায় রফিক শেখ (৬০) নামের এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার শ্যামসিদ্ধি ইউনিয়নের কয়কীর্ত্তন এলাকায় লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

মৃত রফিক শেখ কয়কীর্ত্তন এলাকার বাসিন্দা। করোনা মহামারিকালে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে মানসিকভাবে কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন বলে স্বজনদের বরাতে পুলিশ জানিয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, সকালে রানা শেখের একতলা বাড়ির ছাদের পাশে আমগাছে লাশটি ঝুলতে দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

মৃতের পরিবার জানায়, রফিক শেখ মাসে ১০ হাজার টাকা বেতনে পাশের রানা শেখের বাড়ি দেখাশোনা করতেন। সম্প্রতি সেখানে রাতে অচেনা লোকজনের আনাগোনা হচ্ছিল। ঘটনার রাতে তিনি বড় মেয়েকে জানিয়ে রাত ২টার দিকে ঘর থেকে বের হন। ভোর ৪টার দিকে তিনি ঘরে না ফিরলে মেয়ে খুঁজতে গিয়ে আমগাছে ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান। তাঁর চিৎকার শুনে রফিক শেখের দুই ছেলে ও আশপাশের লোকজন দৌড়ে এসে দড়ি কেটে লাশ নামান। স্বজনদের দাবি, রফিক শেখকে হত্যা করে পরে লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

শ্রীনগর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আনিছুর রহমান বলেন, মরদেহের প্রাথমিক সুরতহালে আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তার পরও ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্ত শেষে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।

