মুন্সিগঞ্জে কেমিস্ট ছাড়াই তৈরি হচ্ছিল প্রসাধনী, জরিমানা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে নিম্নমানের প্রসাধনী তৈরির অপরাধে একটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ মঙ্গলবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত উপজেলার কেয়াইন ইউনিয়নের কোটগাঁও গ্রামে অবস্থিত ফ্যান্সি লিমিটেড নামের প্রতিষ্ঠানটিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানটি পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সীগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানটিতে কোনো কেমিস্ট ছাড়াই বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে ক্রিম, লোশন, শ্যাম্পু, নেইল পলিশ রিমুভার, ফেসিয়াল স্ক্রাব ও আফটার শেভসহ বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনী প্রস্তুত করা হচ্ছিল। এ ছাড়া উৎপাদিত পণ্যের কোনো গুণগত মান পরীক্ষা বা ল্যাব টেস্ট ছাড়াই বাজারজাতের প্রস্তুতি চলছিল।
সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ বলেন, বিভিন্ন অনিয়মের কারণে প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান অনুসরণ করে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক মো. নাসির উদ্দিন, উপজেলা স্যানিটারি পরিদর্শক শাহ আলম মিয়া প্রমুখ।
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