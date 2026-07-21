Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

আর্জেন্টিনা-স্পেন ফাইনাল নিয়ে তর্কের জেরে হামলা, মা-মেয়েসহ আহত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ২১ জুলাই ২০২৬, ২১: ৩০
আর্জেন্টিনা-স্পেন ফাইনাল নিয়ে তর্কের জেরে হামলা, মা-মেয়েসহ আহত ৫
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় আর্জেন্টিনা-স্পেন বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলা নিয়ে কথা-কাটাকাটির জেরে হামলার ঘটনায় মা-মেয়েসহ অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। গুরুতর আহত ময়রা খাতুন (৫৫) ও তাঁর মেয়ে রাবিয়া খাতুন (১৫) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি আছেন। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার পুঁইছড়ি ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মওলার পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র ও ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য, গত রোববার রাতে অনুষ্ঠিত আর্জেন্টিনা-স্পেন বিশ্বকাপ ফাইনাল নিয়ে স্থানীয় যুবক রাকিবের সঙ্গে অভিযুক্ত মোরশেদুল ইসলামের পক্ষের এক যুবকের কথা-কাটাকাটি হয়। ঘটনার পর থেকে রাকিবকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল।

এ ঘটনার জেরে আজ সকালে মোরশেদুল ইসলাম ও তাঁর ভাই মোহাম্মদ হাবিবের নেতৃত্বে ১৫ থেকে ২০ জনের একটি দল রাকিবের বাড়িতে যায় বলে অভিযোগ। তখন রাকিবকে রক্ষা করতে প্রতিবেশীরা এগিয়ে গেলে হামলাকারীরা ধারালো দা ও কুড়াল নিয়ে এলোপাতাড়ি হামলা চালায়। এতে ময়রা খাতুন, তার মেয়ে রাবিয়াসহ অন্তত পাঁচজন আহত হন। হামলায় মা-মেয়ের মাথা, কপাল ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখম হয়।

স্থানীয় লোকজন আহতদের প্রথমে বাঁশখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে ময়রা ও রাবিয়াকে চমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আহত ময়রা খাতুনের ছেলে মোহাম্মদ রাসেল বলেন, তার মা ও বোন কারও কোনো ক্ষতি করেননি কোনো দিন। ঝগড়ার এক পর্যায়ে প্রতিবেশীকে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা হামলার শিকার হয়েছেন। দা ও কুড়াল দিয়ে তাঁদের মাথা ও মুখে কোপানো হয়েছে।

বাঁশখালী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সুধাংশু শেখর বলেন, স্পেন-আর্জেন্টিনার ফাইনাল খেলা নিয়ে তর্কের জেরে মা-মেয়ের ওপর হামলা হয়েছে। তাঁরা এখন চিকিৎসাধীন। অভিযোগ পেলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাপুলিশঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগহামলাবাঁশখালী
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