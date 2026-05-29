বগুড়ায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে প্রাণ গেল তিন বন্ধুর

বগুড়ার কাহালুতে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন বন্ধু নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে বগুড়া-নওগাঁ মহাসড়কে কাহালু উপজেলার বীরকেদার ইউনিয়নের বারোমাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন নওগাঁ শহরের খাস নওগাঁ এলাকার আবুল কালাম আজাদের ছেলে মো. রাহিম (২১), চকদেব নুনিয়াপট্টি এলাকার ইউসুফের ছেলে অপূর্ব (১৮) ও একই এলাকার সুরুজের ছেলে প্রেম (২০)। তাঁরা একে অপরের বন্ধু ছিলেন।
জানা গেছে, আজ সন্ধ্যায় হালকা বৃষ্টির মধ্যে নওগাঁ থেকে তিন বন্ধু একটি মোটরসাইকেলে করে বগুড়ার দিকে যাচ্ছিলেন। বারোমাইল এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা নওগাঁগামী আরেকটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে তাঁদের মোটরসাইকেলটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিন বন্ধুর মৃত্যু হয়। এ সময় অপর মোটরসাইকেলের দুই আরোহী আহত হন।
প্রত্যক্ষদর্শী বীরকেদার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম উদ্দিন জানান, তিন বন্ধুকে বহনকারী মোটরসাইকেলটি বেপরোয়া গতিতে চলছিল এবং বিকট শব্দ হচ্ছিল। বৃষ্টির মধ্যে এঁকেবেঁকে দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা অপর মোটরসাইকেলটির সঙ্গে সেটির সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যান। আহত দুজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
কাহালু ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর সবুজ হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করেন। পরে মরদেহগুলো পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
কাহালু থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মাহবুব বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে পরিবারের কাছে।
