Ajker Patrika

গজারিয়ায় থেমে থাকা ট্রাকে দুর্বৃত্তদের আগুন

গজারিয়া (মুন্সিগঞ্জ) প্রতিনিধি 
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আনারপুরা এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে আজ ভোরে আগুন দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আনারপুরা এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে আজ ভোরে আগুন দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় থেমে থাকা একটি মালবাহী ট্রাকে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে ট্রাকের ভেতরে থাকা মালপত্রের একটি বড় অংশ পুড়ে গেছে। তবে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) ভোর পৌনে ৪টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আনারপুরা এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

গজারিয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার মো. ফিরোজ মিয়া জানান, ভোর পৌনে ৪টার দিকে ট্রাকটিতে আগুন লাগে। ট্রাকটি পেপার তৈরির সরঞ্জাম বহন করছিল। এতে ট্রাকের কিছু অংশ ও তাতে থাকা মালপত্র পুড়ে যায়।

ফায়ার সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, আগুনে প্রায় ২ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। তবে তাদের তৎপরতায় প্রায় ১৪ লাখ টাকার মালপত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে ফায়ার সার্ভিস প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে, এটি উচ্ছৃঙ্খল জনতার আগুন লাগানোর ঘটনা হতে পারে।

ঘটনার পরপরই গজারিয়া ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জআগুনঢাকা বিভাগদুর্বৃত্তগজারিয়াজেলার খবরমহাসড়ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...