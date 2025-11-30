মুন্সিগঞ্জে থানা থেকে লুট হওয়া শটগানসহ যুবক আটক

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জে থানা থেকে লুট হওয়া একটি শটগানসহ এক যুবককে আটক করেছে সেনাবাহিনী। পরে অন্য একটি বাড়ি থেকে একটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। অস্ত্রসহ আটক হওয়া ব্যক্তির নাম কে এম সোহেল রানা (৪৬)। গতকাল শনিবার রাতে সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি ইউনিয়নে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।
সেনাবাহিনী জানায়, অভিযানে প্রথমে চরডুমুরিয়ার আনন্দপুর এলাকা থেকে শটগানসহ সোহেল রানাকে আটক করা হয়। পরে মোল্লাকান্দির আশুরান এলাকায় রতন দেওয়ানের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। তবে রতন দেওয়ান পলাতক রয়েছেন।
উদ্ধার হওয়া শটগানটি গত বছর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সদর থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র বলে শনাক্ত করেছে সেনাবাহিনী।
মুন্সিগঞ্জ সদর আর্মি ক্যাম্প কমান্ডারের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১০ নভেম্বর মোল্লাকান্দি এলাকায় রাজনৈতিক সহিংসতায় গুলিতে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হন। এর পর থেকে এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়। এর ধারাবাহিকতায় এই বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়।
উদ্ধার করা অস্ত্র, কার্তুজ এবং আটক সোহেল রানাকে আইনি প্রক্রিয়ার জন্য মুন্সিগঞ্জ সদর থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ওসি এম সাইফুল আলম বলেন, ‘সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে লুট হওয়া শটগান ও একটি কার্তুজ উদ্ধারসহ একজনকে আটক করে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রটি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্রের মধ্যে একটি বলে শনাক্ত করা হয়েছে। আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে এবং তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্তে আমরা কাজ করছি।’
কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক নারীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার সন্তোষপুর ইউনিয়নের হাইলাটারী গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।
নাগেশ্বরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম রেজা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহত নারীর পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। অপর দুজনের নাম আলতাফ ও মানিক বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি শান্ত করেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে।
বিস্তারিত আসছে...
সিলেট প্রতিনিধি
প্রায় চার ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে কুলাউড়া থেকে রিলিফ ট্রেন এসে লাইনচ্যুত তেলবাহী ট্রেনটি উদ্ধার করার পর রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়। এর আগে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার মল্লিকপুর এলাকায় তেলবাহী মালগাড়ি ৯৫২-এর ওয়াগন ট্রেনটি লাইনচ্যুত হওয়ায় সিলেটের সঙ্গে ঢাকা ও চট্টগ্রামের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।
রেলওয়ে সূত্র জানায়, শনিবার ভোরে সিলেটে পৌঁছে তেল আনলোড করা বিশেষ ট্যাংক-ট্রেনটি চট্টগ্রামের উদ্দেশে ফিরছিল। মল্লিকপুর এলাকায় পৌঁছালে একটি ওয়াগনের চাকা লাইনের বাইরে চলে যায়। এতে সিলেট-ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে এই ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। লাইনচ্যুত ওয়াগন উদ্ধারে কুলাউড়া শেড থেকে রিলিফ ট্রেন ডাকা হয়। পরে ১টার দিকে ঢাকা ও চট্টগ্রামের সঙ্গে সিলেটের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মাইজগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের ম্যানেজার আবু সাঈদ আজকের পত্রিকাকে জানান, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার মল্লিকপুর এলাকায় তেলবাহী মালগাড়ি ৯৫২-এর একটি ওয়াগন লাইনচ্যুত হওয়ার চার ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। কুলাউড়া থেকে রিলিফ ট্রেন এসে লাইনচ্যুত তেলবাহী ওয়াগন ট্রেনটি উদ্ধার করার পর রাত ১টার দিকে ঢাকা ও চট্টগ্রামগামী দুটি ট্রেন ছেড়ে গেছে।
খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
দিনাজপুরের খানসামা উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির অস্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছে। রোববার (৩০ নভেম্বর) সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এই কার্যালয় উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও উপজেলা পরিষদের প্রশাসক মো. কামরুজ্জামান সরকার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) অয়ন ফারহান শামস, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সুধীজন।
জানা যায়, প্রতিষ্ঠার পর থেকে উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির নিজস্ব কোনো ভবন ছিল না। এ কারণে উপজেলা পরিষদের পরিত্যক্ত একটি ভবন সংস্কার করে সংস্কৃতিচর্চার জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে শিল্পকলা একাডেমির এই ভবন চালু করা হয়েছে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কামরুজ্জামান সরকার বলেন, ‘সংস্কৃতি হলো একটি জাতির পরিচয় বহনকারী শক্ত ভিত্তি। খানসামার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে আরও সমৃদ্ধ করতে এই অস্থায়ী ভবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এখানে স্থানীয় শিল্পীরা নিয়মিত অনুশীলন, প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।’
খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় আদালত চত্বরের প্রধান ফটকের সামনে কুপিয়ে এবং গুলি করে একজনকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত হাসিব চিহ্নিত সন্ত্রাসী বলে জানা গেছে।
এ সময় রাজন নামের আরেক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।
আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আদালতের সামনে ঘটনাটি ঘটে। নিহত ও আহত যুবক একটি মামলায় হাজিরা দিয়ে একটি মোটরসাইেকেলের ওপর বসা ছিলেন।
খুলনা থানার সেকেন্ড অফিসার আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বিস্তারিত আসছে...
