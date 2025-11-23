Ajker Patrika

মুন্সিগঞ্জে ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ, শিক্ষককে পিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
অভিযুক্ত শিক্ষক রোমান মিয়া। ছবি: সংগৃহীত
অভিযুক্ত শিক্ষক রোমান মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জ শহরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে রোমান মিয়া (৩৩) নামের শিক্ষককে পিটুনি দিয়ে পুলিশে দিয়েছেন ক্ষুব্ধ অভিভাবকেরা। পরে ওই ঘটনার মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠিয়েছে পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেন মুন্সিগঞ্জ কোর্ট পুলিশের পরিদর্শক মো. কামরুল ইসলাম মিঞা।

অভিযুক্ত রোমান মিয়া হবিগঞ্জে লাখাই উপজেলার বউবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মুন্সিগঞ্জ শহরে হোস্টেলে থেকে শিক্ষকতা করেন।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার বিকেলে অভিযুক্ত শিক্ষক বাথরুমে নিয়ে ওই ছাত্রীকে পরীক্ষায় ফেল করানোসহ ভয় দেখিয়ে ধর্ষনের চেষ্টা করেন। তখন ওই ছাত্রী চিৎকার দিয়ে দৌড়ে বের হয়ে যায়। পরে তার অভিভাবক ঘটনা জেনে অন্য শিক্ষকদের কাছে অভিযোগ করেন। প্রতিষ্ঠানপ্রধান উপস্থিত না থাকায় অন্য শিক্ষকেরা কোনো পদক্ষেপ নেননি।

এ ঘটনায় ওই ছাত্রীর বাবা রোববার সকালে মুন্সিগঞ্জ সদর থানায় মামলা করেন। এ ছাড়া বিক্ষুব্ধ অভিভাবকেরা ওই শিক্ষককে পিটুনি দিয়ে পুলিশে দেন।

বিক্ষুব্ধ অভিভাবকেরা বলেন, ওই শিক্ষক এর আগেও পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীদের গায়ে হাত দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ওসি এম সাইফুল আলম জানান, অভিযুক্ত শিক্ষককে মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. ফিরোজ কবির জানান, অভিযুক্তকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জশিক্ষকগ্রেপ্তারঅভিভাবকজেলার খবরছাত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ