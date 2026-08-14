Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

৫ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি নয়, ৫০০ টাকা চান চা-শ্রমিকেরা

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৬, ২০: ০৫
৫ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি নয়, ৫০০ টাকা চান চা-শ্রমিকেরা
কুলাউড়ার মুরইছড়া চা-বাগানে চা-শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

দৈনিক মজুরি ১৮৭ টাকা থেকে ৫ শতাংশ অর্থাৎ ৯ টাকা ৩৫ পয়সা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেছেন চা-শ্রমিকেরা। তাঁরা ৫ শতাংশ মজুরি বাড়ানোর গেজেট বাতিল করে দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা নির্ধারণের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন।

আজ শুক্রবার সকালে মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার মুরইছড়া চা-বাগানে চা-শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

শ্রমিকেরা বলেন, বর্তমান বাজারদরে ১৮৭ টাকা মজুরিতে একজন শ্রমিকের পক্ষে পরিবার নিয়ে জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। তাই ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত রাজপথের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণাও দেন তাঁরা।

সমাবেশে মুরইছড়া চা-বাগান পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি ও চা-শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জয়কৃষানের সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় সদস্য সত্যজিৎ উরাংয়ের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন সংগঠনটির প্রধান সমন্বয়ক এস এম শুভ, সমন্বয়ক মনীষা ওয়াহিদ, শ্রমিকনেতা ভাগ্য, রাজু উরাং, মনি নায়েক ও মালতি রায়।

বক্তারা বলেন, বর্তমানে চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১৮৭ টাকা। মাসে ২৬ দিন কাজ করলে এই মজুরি থেকে আয় হয় ৫ হাজার ২৩৬ টাকা। অথচ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। ফলে এই মজুরি দিয়ে শ্রমিকদের সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

বক্তারা আরও বলেন, কোনো কোনো চা-বাগানে দৈনিক হাজিরা পেতে ২৩ থেকে ২৫ কেজি পর্যন্ত চা-পাতা তুলতে হয়। অথচ এত পরিশ্রমের পরও শ্রমিকেরা পান দেশের অন্যতম সর্বনিম্ন মজুরি। ২০২৩ সালের সরকারি গেজেট অনুযায়ী ৫ শতাংশ হারে মজুরি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এতে দৈনিক মজুরি বেড়েছে মাত্র ৯ টাকা। বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে এই সামান্য বৃদ্ধি কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলেও দাবি করেন তাঁরা।

চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা নির্ধারণের দাবি জানিয়ে বক্তারা বলেন, সম্প্রতি কুলাউড়ার সংসদ সদস্য (এমপি) চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা নির্ধারণের জন্য সংসদে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শ্রমমন্ত্রী বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় আছে বলে আশ্বস্ত করলে প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করা হয়।

বিষয়:

কুলাউড়াচা শ্রমিকমৌলভীবাজারবিক্ষোভসমাবেশসিলেট বিভাগজেলার খবর
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