Ajker Patrika
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কক্সবাজার

আবাসিক হোটেল থেকে পুলিশ সদস্যের মরদেহ উদ্ধার

কক্সবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৬, ২১: ২৪
আবাসিক হোটেল থেকে পুলিশ সদস্যের মরদেহ উদ্ধার
আতাউল কবির। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজার শহরের বাস টার্মিনাল এলাকার একটি আবাসিক হোটেল থেকে আতাউল কবির নামের এক পুলিশ সদস্যের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা হোটেল নামের একটি আবাসিক হোটেলের কক্ষ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত আতাউল কবির টেকনাফের হোয়াইক্যং হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি পিরোজপুরের নেছারাবাদ এলাকায়।

কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

ওসি জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে আতাউল কবির ওই হোটেলের একটি কক্ষে ওঠেন। আজ তাঁর কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে হোটেলকর্মীরা পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কক্ষ থেকে তাঁর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে।

ওসি আরও জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর কারণ জানতে পুলিশ তদন্ত করছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

কক্সবাজারহোটেলপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
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