মানিকগঞ্জে ছুরিকাঘাতে স্কুলছাত্রকে হত্যা

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
নিহত রাব্বি। ছবি: সংগৃহীত
নিহত রাব্বি। ছবি: সংগৃহীত

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় রাব্বি (১৭) নামের এক স্কুলছাত্রকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার পুটাইল ইউনিয়নের পুটাইল এলাকায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। নিহত রাব্বি পুটাইল ইউনিয়নের কাফাটিয়া গ্রামের মানিক মিয়ার ছেলে। সে কাফাটিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। আটক দুজন হলো পুটাইল এলাকার শিশির আহমেদ (১৭) এবং একই এলাকার আবদুল কাউয়ুম (১৭)।

সদর থানা-পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার পুটাইল এলাকায় কালীগঙ্গা নদীর তীরে লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে মেলার আয়োজন করেন স্থানীয় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে স্কুলছাত্র রাব্বি ওই মেলায় যায়। মেলায় প্রবেশের সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত রাব্বিকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে জেলা সদরে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। রাত সাড়ে ১০টার দিকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আজ রোববার সকালে নিহত রাব্বির লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।

এ ব্যাপারে সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, কী কারণে ওই স্কুলছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুজনকে আটক করা হয়েছে। নিহত স্কুলছাত্রের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতমানিকগঞ্জপুলিশঢাকা বিভাগস্কুলছাত্রজেলার খবর
ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

শ্রীবরদীতে ৩৮০ বস্তা সরকারি চাল জব্দ

নরসিংদীতে সিসা তৈরির কারখানায় আগুন, দগ্ধ ৭ শ্রমিক

গার্মেন্টস শ্রমিকদের ১২ দফা দাবি নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্তির আহ্বান

নতুন বউ নিয়ে ঘরে ঢোকার পরই ডিবি পুলিশ পরিচয়ে ডাকাতের হানা, ১০ ভরি স্বর্ণালংকার লুট

