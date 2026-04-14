আরব আমিরাতে বাংলাদেশি যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, পরিবারের দাবি হত্যা

আরব আমিরাতের শারজায় মো. হেলাল (২৭) নামের এক প্রবাসী বাংলাদেশি যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ১১ এপ্রিল শারজা শহরের ১০ নম্বর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় নিজ কর্মস্থলের টয়লেট থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় হেলালের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তিনি কমলনগর উপজেলার চর মার্টিন ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের নূর আলমের ছেলে।
তবে হেলালের স্বজনেরা এটিকে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে দাবি করছেন। স্বজনেরা জানান, ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে জীবিকার তাগিদে আরব আমিরাতে পাড়ি জমিয়েছিলেন হেলাল। তিনি সেখানকার ‘নূর আল কামাল পেইন্ট কন্ট্রাকটিং’ নামক একটি প্রতিষ্ঠানে পেইন্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। হেলালের এক সহকর্মীর মাধ্যমে মৃত্যুর খবরটি জানতে পারলেও ঘটনার পেছনে কারা জড়িত, সে সম্পর্কে এখনো সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাননি তাঁরা। পরিবারের অভিযোগ, হেলালকে হত্যার পর তাঁর মরদেহ টয়লেটে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও মরদেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন।
হেলালের বাবা নূর আলম বলেন,‘আমার ছেলে আত্মহত্যা করার মতো ছেলে নয়। তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। আমি বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে আমিরাত সরকারের কাছে এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করছি। পাশাপাশি দ্রুত যেন আমার ছেলের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনা হয়, সে জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহায়তা চাইছি।’
এ বিষয়ে কমলনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদুল আলম বলেন, বিষয়টি এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ পুলিশকে জানায়নি। তবে খোঁজখবর নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করা হবে।
রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া জ্বালানি তেল নিতে এসে জরিমানা গুনেছেন মোটরসাইকেলচালকেরা। আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) উপজেলার ভাই ভাই ফিলিং স্টেশনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া জ্বালানি তেল কিনতে আসা ৯ মোটরসাইকেলচালককে আটক করে প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করে মোট ৪ হাজার ৫০০ টাকা১৯ মিনিট আগে
মাদারীপুর জেলার শিবচরে মানব পাচার মামলার আসামি পুত্রবধূ ও শ্বশুরকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। সোমবার (১৩ এপ্রিল) রাতে শিবচর উপজেলার পশ্চিম কাকৈর গ্রামের বাড়ি থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।২৪ মিনিট আগে
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, শিবিরের সাবেক নেতা খাজা আহম্মেদের হুকুমে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় আসামিরা।১ ঘণ্টা আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) উপসহকারী প্রকৌশলীকে মারধরের ঘটনায় মামলা হয়েছে। ভুক্তভোগী উপসহকারী প্রকৌশলী মো. তরিকুল ইসলাম বাদী হয়ে নবীনগর থানায় মামলাটি করেন।১ ঘণ্টা আগে