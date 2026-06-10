Ajker Patrika
টাঙ্গাইল

আজকের পত্রিকার মির্জাপুর প্রতিনিধির মায়ের ইন্তেকাল

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
আজকের পত্রিকার মির্জাপুর প্রতিনিধির মায়ের ইন্তেকাল
জাহিরন নেছা। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক আজকের পত্রিকার মির্জাপুর প্রতিনিধি মো. জাহাঙ্গীর হোসেনের মা জাহিরন নেছা (৭০) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হলে তাঁকে ঢাকার জাতীয় হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

জাহিরন নেছার স্বামী মো. সিরাজুল ইসলাম মির্জাপুর পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর। তিনি স্বামী, এক ছেলে, এক মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে স্থানীয় সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার মাগরিবের নামাজের পর উপজেলা সদরের বাওয়ার কুমারজানী মধ্যপাড়া মসজিদে মরহুমার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

জানাজায় মির্জাপুর উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুর রউফ, পৌর বিএনপির সভাপতি হযরত আলী মিঞা, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ইয়াহইয়া খান মারুফসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

মির্জাপুরপ্রেসক্লাবটাঙ্গাইলঢাকা বিভাগ
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