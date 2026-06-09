রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদে সাঁতার কাটতে নেমে চবি শিক্ষার্থীর মৃত্যু

রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদের বালুরচর এলাকায় সাঁতার কাটতে নেমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে শহরের বালুখালী ইউনিয়নের বালুরচর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত মো. ইনতিসার হাসনাত জিমেল (২৩) চট্টগ্রামের ডিওএইচএস এলাকার বাসিন্দা এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন।
স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য, জিমেলসহ চারজন একটি বোটে করে কাপ্তাই হ্রদে নৌভ্রমণে যান। নৌভ্রমণ শেষে বিকেলে বালুরচর এলাকায় সাঁতার কাটতে নামলে জিমেল পানিতে ডুবে যান। সাঁতার কাটতে যাওয়া অন্য তিনজন হলেন ওয়াসি, শোভা ও হুমাইরা। তাঁরাও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী।
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে যান এবং জিমেলকে উদ্ধার করে রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান।
রাঙামাটি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) নিউটন দাস বলেন, ‘সন্ধ্যার একটু আগে ফোন পেয়ে আমাদের ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযান চালিয়ে একজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে।’
রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ফরহাদ কামাল বলেন, পানিতে ডুবে যাওয়া একজনকে হাসপাতালে আনা হয়। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।
রাঙামাটি কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জসিম উদ্দিন বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহত ব্যক্তির মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
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