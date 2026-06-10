Ajker Patrika
বাগেরহাট

ফকিরহাটে দুর্বৃত্তের হামলায় কৃষক দলের নেতা নিহত

ফকিরহাট (বাগেরহাট) প্রতিনিধি 
ফকিরহাটে দুর্বৃত্তের হামলায় কৃষক দলের নেতা নিহত
নিহত বাদল মোড়ল। ছবি: সংগৃহীত

বাগেরহাট সদর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি মো. বাদল মোড়ল দুর্বৃত্তদের হামলায় নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় একই সঙ্গে থাকা ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মো. আব্দুল্লাহ মোড়ল গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার (৯ জুন) রাত ১০টার দিকে বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার নিয়তির মাঠ এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাদল মোড়ল ও আব্দুল্লাহ মোড়ল মোটরসাইকেলে করে যাওয়ার সময় ১০ থেকে ১২ জনের একটি দুর্বৃত্ত দল তাঁদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। হামলাকারীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁদের কুপিয়ে গুরুতর জখম করে পালিয়ে যায়।

চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে ফকিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক বাদল মোড়লকে মৃত ঘোষণা করেন।

গুরুতর আহত আব্দুল্লাহ মোড়লকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন ফকিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক।

নিহত বাদল মোড়লের মরদেহ বর্তমানে ফকিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে। পুলিশ সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন ফকিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক ও ফকিরহাট মডেল থানার পুলিশ।

হামলার কারণ এবং জড়িতদের শনাক্ত করতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বিষয়:

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