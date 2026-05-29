ঘর থেকে হারিয়ে গেল শিশু, পরে খালে মিলল লাশ

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে খাল থেকে ফারাবি হোসেন (৩) নামের এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার কেরোয়া ইউনিয়নের নয়ারহাট এলাকার একটি খাল থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
ফারাবি কেরোয়া ইউনিয়নের জোড়পোল এলাকার মো. ফিরোজের ছেলে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে শিশুটিকে পাওয়া যাচ্ছিল না।
স্বজনেরা জানান, বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘর থেকে ফারাবি হারিয়ে যায়। অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। আজ সকালে খালে তার লাশ পাওয়া গেছে।
শিশুটির বাবা ফিরোজ বলেন, ‘আমার ছেলের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। তাকে কে মারল বা কীভাবে তার মৃত্যু হলো, কিছুই বুঝতে পারছি না।’
রায়পুর থানার ওসি শাহীন মিয়া বলেন, ‘লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। শিশুটি কীভাবে মারা গেল, তা ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন এলে বলা যাবে।’
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান বলেছেন, পাহাড় ও সমতল অঞ্চলের উন্নয়ন নিশ্চিত করাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। সমতল ও পাহাড়ে কোনো বৈষম্য থাকবে না।৩ মিনিট আগে
শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলায় মরিচ খেতে কুড়িয়ে পাওয়া একটি পরিত্যক্ত হাত বোমা (ককটেল) বিস্ফোরণে রাহাত মাদবর (১০) নামের এক শিশুর ডান হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই ঘটনায় তার শরীরের বিভিন্ন অংশও গুরুতর ক্ষতবিক্ষত হয়েছে।১২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলায় তথাকথিত ‘গণপিটুনিতে’ এক ব্যক্তি নিহত এবং আরও দুজন গুরুতর আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের দাবি, পূর্বশত্রুতার জের ধরে পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে।২১ মিনিট আগে
খুলনা মহানগরীর জোড়াগেট হাটে বসা খুলনার সবচেয়ে বড় কোরবানির পশুর হাট শেষ হয়েছে। খুলনা সিটি করপোরেশনের (কেসিসি) পরিচালিত এই পশুর হাট থেকে এবার সোয়া ২ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আদায়।১ ঘণ্টা আগে