লক্ষ্মীপুর

ঘর থেকে হারিয়ে গেল শিশু, পরে খালে মিলল লাশ

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
ফারাবি হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে খাল থেকে ফারাবি হোসেন (৩) নামের এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার কেরোয়া ইউনিয়নের নয়ারহাট এলাকার একটি খাল থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

ফারাবি কেরোয়া ইউনিয়নের জোড়পোল এলাকার মো. ফিরোজের ছেলে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে শিশুটিকে পাওয়া যাচ্ছিল না।

স্বজনেরা জানান, বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘর থেকে ফারাবি হারিয়ে যায়। অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। আজ সকালে খালে তার লাশ পাওয়া গেছে।

শিশুটির বাবা ফিরোজ বলেন, ‘আমার ছেলের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। তাকে কে মারল বা কীভাবে তার মৃত্যু হলো, কিছুই বুঝতে পারছি না।’

রায়পুর থানার ওসি শাহীন মিয়া বলেন, ‘লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। শিশুটি কীভাবে মারা গেল, তা ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন এলে বলা যাবে।’

লক্ষ্মীপুর | শিশু মৃত্যু | পুলিশ | রায়পুর | চট্টগ্রাম বিভাগ | জেলার খবর
