পদ্মায় নৌকাডুবি, বিজিবির তৎপরতায় সবাইকে নিরাপদে উদ্ধার

কুষ্টিয়া (দৌলতপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ৩৯
নৌকাডুবির ঘটনায় উদ্ধার করা ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত
নৌকাডুবির ঘটনায় উদ্ধার করা ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার চিলমারী ইউনিয়নের পদ্মা নদীতে স্থানীয় বাসিন্দাদের একটি নৌকা ডুবে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তবে কুষ্টিয়া বিজিবি-৪৭ ব্যাটালিয়নের দ্রুত তৎপরতায় নৌকার সব আরোহীকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত বা নিখোঁজ হয়নি। আজ মঙ্গলবার সকালে কুষ্টিয়া বিজিবির পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

জানা গেছে, গতকাল সোমবার বিকেলে উদয়নগর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার নম্বর ৮৪/৩ থেকে প্রায় ৭০০ মিটার দক্ষিণে ডিগ্রির চর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নদীর পানি কমে যাওয়ায় সৃষ্ট চরে হাত দিয়ে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় ১৫ জন আরোহী বহনকারী একটি নৌকা প্রবল স্রোতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডুবে যায়।

ঘটনাটি নদীর তীর থেকে প্রত্যক্ষ করে উদয়নগর বিওপির টহলরত দল দ্রুত চারটি নৌকা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় উদ্ধার অভিযানে নামে। তাদের তাৎক্ষণিক তৎপরতায় সব আরোহীকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়, যদিও নৌকাটি পানিতে তলিয়ে যায়।

ঘটনার পর থেকে উদয়নগর বিওপির টহল দল নৌযোগে ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক করা হচ্ছে, যাতে তারা প্রবল স্রোতের সময় নৌকা নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে না যায়।

এ বিষয়ে উদয়নগর বিওপির কোম্পানি কমান্ডার নায়েক সুবেদার সহিদুল ইসলাম বলেন, ‘নৌকাডুবির ঘটনার পরপরই আমাদের টহল দল ও স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধার অভিযানে অংশ নেয়। কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই সব আরোহীকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।’

বিষয়:

কুষ্টিয়াপদ্মা নদীদৌলতপুর (কুষ্টিয়া)খুলনা বিভাগনৌকাডুবি
