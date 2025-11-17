কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের নম্বর হ্যাক করে প্রতারক চক্রের টাকা দাবি

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের (ডিসি) সরকারি মোবাইল নম্বর হ্যাক করার মাধ্যমে প্রতারক চক্র সাধারণ মানুষের কাছে অর্থ দাবি করছে। রোববার(১৬ নভেম্বর) রাতে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের কাছে এই মেসেজ পাঠানো হয়েছে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জেলা প্রশাসকের সরকারি নম্বর থেকে বিভিন্ন ব্যক্তিকে “২৫ হাজার টাকা পাঠাবেন” বা অনুরূপ অর্থের দাবি জানানো হচ্ছে। প্রতারক চক্রটি হ্যাক হওয়া নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপে বা এসএমএসে যোগাযোগ করে তাদের বিকাশ বা অন্য মোবাইলে মানি-পেমেন্ট সিস্টেমে অর্থ পাঠানোর জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন।
দৈনিক কুষ্টিয়ার সম্পাদক ড. আমানুর আমান জানান, তার কাছে মেসেজ পাঠানো হয়েছে। সেখানে ২৫ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। এ নিয়ে তিনি ফেসবুক একটি পোষ্ট দেন রাতে। একই মেসেজ পাঠানো হয়েছে আজকের পত্রিকার কুষ্টিয়া প্রতিনিধি দেবাশীষ দত্তের কাছেও। আরো অনেকের কাছেও একই মেসেজ পাঠানো হয়েছে।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীনকে হবিগঞ্জ জেলায় বদলি করা হয়েছে। রোববার তিনি কুষ্টিয়া ছেড়েছেন। তাঁর জায়গায় নবাগত জেলা প্রশাসক হিসেবে কুষ্টিয়ায় স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) পরিচালক ইকবাল হোসেন। কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আব্দুল ওয়াদুদ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, জেলা পুলিশকে জানানো হয়েছে। তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন।
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সমালোচনা করে ফেসবুকে পোস্ট করায় পদ হারিয়েছেন ফরিদপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম রোমান। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ এনে তাকে বহিষ্কার করেছে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি।
ফরিদপুর প্রতিনিধি
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সমালোচনা করে ফেসবুকে পোস্ট করায় পদ হারিয়েছেন ফরিদপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম রোমান। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ এনে তাকে বহিষ্কার করেছে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি।
রোববার বিকেলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়। পরে সন্ধ্যা ৭ টায় খায়রুল ইসলাম নিজের ফেসবুক আইডিতে আক্ষেপ জানিয়ে প্রেসবিজ্ঞপ্তিটি দিয়ে পোস্ট করে লিখেন- 'দীর্ঘ ১৮ বছরের পুরস্কার, দল থেকে বহিস্কার...!!'
ওই প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, কেন্দ্রীয় সংসদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ফরিদপুর জেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম রোমানকে সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হলো।'
প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের তার সাথে কোনরূপ সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে খাইরুল ইসলাম রোমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'বিএনপির মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে নিয়ে একটি ফেসবুকে পোস্ট দেই। তবে আমি আমার ভুল বুঝতে পেরে পোস্ট ডিলিট করে ক্ষমাও চেয়েছি। তবুও আমাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে এখন আর কোনো মন্তব্য করতে চাচ্ছি না।'
জানা যায়, বিএনপির মহাসচিবের ১১ সেকেন্ডের একটি ভিডিও শেয়ার করে সমালোচনা করেছিলেন খায়রুল ইসলাম।
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের সময় পুশকার্টের ধাক্কায় এয়ার ইন্ডিয়ার একটি উড়োজাহাজের (এয়ারবাস এ-৩২০) সামনের চাকা (নোজ হুইল) ভেঙে গেছে। গতকাল শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাতে পুশকার্টচালকের ‘উদাসীনতা ও অবহেলার’ কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট পুশকার্টচালককে শাস্তিমূলকভাবে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে।
আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী (সিইও) ড. সাফিকুর রহমান। তিনি জানান, ধাক্কার ফলে বিমানের কতটুকু ক্ষতি হয়েছে, তা জানতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।
বিমানবন্দরসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গতকাল রাতে যাত্রী ওঠানো শেষ হওয়ার পর এয়ার ইন্ডিয়ার উড়োজাহাজটির দরজা বন্ধ করা হয়। ঠিক সেই সময় গ্রাউন্ড সার্ভিস ইকুইপমেন্ট (জিএসই) শাখার এক গ্রাউন্ড হ্যান্ডলার পুশকার্ট দিয়ে উড়োজাহাজের সামনের অংশ তুলতে গেলে ভুলবশত প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে। এতে সঙ্গে সঙ্গেই নোজ হুইল ভেঙে যায়। দুর্ঘটনার পরপরই উড়োজাহাজটিকে গ্রাউন্ডেড ঘোষণা করা হয়।
উড়োজাহাজের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ চলছে এবং মেরামতে সময় লাগতে পারে।
ঘটনার সময় উড়োজাহাজটিতে ১২৬ জন যাত্রী ছিলেন। নোজ হুইল ভেঙে যাওয়ায় যাত্রীদের নামিয়ে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। আজ সকালে তাঁদের কয়েকজনকে মুম্বাইগামী বিকল্প ফ্লাইটে পাঠানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত উড়োজাহাজটি বর্তমানে বিমানবন্দরের বে-এরিয়ায় পার্কিং অবস্থায় রয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
দীর্ঘ ১৭ বছর পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন লন্ডন সফররত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র শাহাদাত হোসেন। গতকাল শনিবার বাংলাদেশ সময় রাত ১২টার দিকে এ সাক্ষাৎ হয়েছে বলে জানা গেছে। পরে রাত ১টার দিকে তারেক রহমানের সঙ্গে একটি ছবি নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেন শাহাদাত হোসেন।
চসিক মেয়র লেখেন, ‘দীর্ঘ ১৭ বছর পর আমার নেতা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানের সঙ্গে।’ এর নিচে লেখেন—‘কিংস্টন, লন্ডন।’
ছবিতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের হাতে চসিকের মেয়র পদে এক বছর দায়িত্ব পালন উপলক্ষে প্রকাশিত একটি বই তুলে দিতে দেখা যায়।
সাক্ষাতে দেশের রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ হয়েছে বলে জানা গেছে। এর আগে গত সপ্তাহে ব্যক্তিগত সফরে যুক্তরাজ্যে যান মেয়র শাহাদাত।
কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা
ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ডাম্পিংয়ে থাকা একটি লেগুনায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে থানার পাশে পরিত্যক্ত একটি লেগুনায় দুষ্কৃতকারীরা আগুন দেয় বলে অভিযোগ।
তবে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আক্তার হোসেন জানিয়েছেন, ময়লা-আর্জনা থেকে লাগা আগুনে একটি লেগুনা পুড়ে গেছে। ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।
পোস্তগোলা ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন ম্যানেজার সাজেদুল কবির জোয়ারদার জানিয়েছেন, ঘটনার ধরন ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে আগুন লাগানো হয়েছে। খবর পেয়ে পোস্তগোলা ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুতই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
