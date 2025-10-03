কিশোরগঞ্জে চাচাশ্বশুরকে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলায় মো. মুকতু মিয়া (৬০) নামের এক ব্যক্তিকে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। মুকতু মিয়ার পরিবারের অভিযোগ, তাঁর ভাতিজির স্বামী সোহেল মিয়া এই হত্যাকাণ্ড ঘটান। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের কলাপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
মুকতু মিয়া কলাপাড়া গ্রামের আবদুল মালেকের ছেলে। তিনি কৃষক ছিলেন। অভিযুক্ত সোহেল মিয়া (৩৫) পাশের ভরা গ্রামের বাসিন্দা। তবে বিয়ের পর থেকে তিনি শ্বশুরবাড়িতেই থাকেন।
মিঠামইন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে তিনি জানান, পারিবারিক বিষয় নিয়ে মুকতু মিয়া ও তাঁর আপন ভাই মফিজ মিয়ার মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে বিরোধ চলছে। আজ সকালে তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। এ সময় তাঁদের পাশেই কোদাল দিয়ে কাজ করছিলেন মফিজ মিয়ার জামাতা সোহেল। একপর্যায়ে সোহেল তাঁর হাতে থাকা কোদাল দিয়ে মুকতু মিয়াকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করেন। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মুকতু মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন।
ওসি আলমগীর কবির আরও জানান, এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে। মুকতু মিয়ার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলায় মো. মুকতু মিয়া (৬০) নামের এক ব্যক্তিকে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। মুকতু মিয়ার পরিবারের অভিযোগ, তাঁর ভাতিজির স্বামী সোহেল মিয়া এই হত্যাকাণ্ড ঘটান। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের কলাপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
মুকতু মিয়া কলাপাড়া গ্রামের আবদুল মালেকের ছেলে। তিনি কৃষক ছিলেন। অভিযুক্ত সোহেল মিয়া (৩৫) পাশের ভরা গ্রামের বাসিন্দা। তবে বিয়ের পর থেকে তিনি শ্বশুরবাড়িতেই থাকেন।
মিঠামইন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে তিনি জানান, পারিবারিক বিষয় নিয়ে মুকতু মিয়া ও তাঁর আপন ভাই মফিজ মিয়ার মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে বিরোধ চলছে। আজ সকালে তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। এ সময় তাঁদের পাশেই কোদাল দিয়ে কাজ করছিলেন মফিজ মিয়ার জামাতা সোহেল। একপর্যায়ে সোহেল তাঁর হাতে থাকা কোদাল দিয়ে মুকতু মিয়াকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করেন। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মুকতু মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন।
ওসি আলমগীর কবির আরও জানান, এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে। মুকতু মিয়ার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মুন্সিগঞ্জে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ ও গোলাগুলিতে অন্তত চারজন আহত হয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ১৪টি তাজা ককটেল উদ্ধার করেছে। আজ শুক্রবার সদর উপজেলার হোগলাকান্দি গ্রামের গাজী ও মোল্লা গ্রুপের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।১৮ মিনিট আগে
শারদীয় দুর্গোৎসব এবং সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে টানা চার দিনের ছুটিতে পর্যটকের ঢল নেমেছে সিলেটের পর্যটনকেন্দ্রগুলোয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পর্যটকেরা গোয়াইনঘাটের জাফলং, বিছনাকান্দি ও রাতারগুলের দর্শনীয় স্থানে ভিড় জমায়।২১ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে ইতি আক্তার নামের এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার রাজাবাড়ি ইউনিয়নের বিন্দুবাড়ি গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। ইতি আক্তারের বাবার পরিবারের অভিযোগ, শাশুড়ি ও ননদ তাদের মেয়েকে শ্বাসরোধ করে মেরে আত্মহত্যার নাটক সাজিয়েছেন।২৬ মিনিট আগে
দিনাজপুরে বীরগঞ্জে আজ শুক্রবার ঐতিহ্যবাহী বউ মেলা বা মিলনমেলা শুরু হয়েছে। উপজেলার গোলাপগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মেলায় জীবনসঙ্গীর দেখা পেতে আশপাশসহ দূর-দূরান্তের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর তরুণ-তরুণীরা এই মেলায় ঘুরতে আসেন। নিজেদের আকর্ষণীয়ভাবে সাজিয়ে তাঁরা দৃষ্টি কাড়তে চান পরস্পরের।১ ঘণ্টা আগে