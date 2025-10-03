Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জে চাচাশ্বশুরকে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলায় আজ শুক্রবার নিহত মুকতু মিয়ার বাড়িতে স্বজন ও প্রতিবেশীরা ভিড় করেন। ছবি: সংগৃহীত
কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলায় মো. মুকতু মিয়া (৬০) নামের এক ব্যক্তিকে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। মুকতু মিয়ার পরিবারের অভিযোগ, তাঁর ভাতিজির স্বামী সোহেল মিয়া এই হত্যাকাণ্ড ঘটান। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের কলাপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মুকতু মিয়া কলাপাড়া গ্রামের আবদুল মালেকের ছেলে। তিনি কৃষক ছিলেন। অভিযুক্ত সোহেল মিয়া (৩৫) পাশের ভরা গ্রামের বাসিন্দা। তবে বিয়ের পর থেকে তিনি শ্বশুরবাড়িতেই থাকেন।

মিঠামইন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে তিনি জানান, পারিবারিক বিষয় নিয়ে মুকতু মিয়া ও তাঁর আপন ভাই মফিজ মিয়ার মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে বিরোধ চলছে। আজ সকালে তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। এ সময় তাঁদের পাশেই কোদাল দিয়ে কাজ করছিলেন মফিজ মিয়ার জামাতা সোহেল। একপর্যায়ে সোহেল তাঁর হাতে থাকা কোদাল দিয়ে মুকতু মিয়াকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করেন। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মুকতু মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন।

ওসি আলমগীর কবির আরও জানান, এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে। মুকতু মিয়ার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জমিঠামইনঢাকাজেলার খবরখুন
