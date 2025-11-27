Ajker Patrika

ইটনায় জমির বিরোধ নিয়ে সংঘর্ষে যুবক নিহত

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জের ইটনায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে মোশাররফ হোসেন (২৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকাল ৯টার দিকে রায়টুটী ইউনিয়নের শোয়াইব গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত মোশাররফ ওই গ্রামের মৃত আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে। ইটনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ জাফর ইকবাল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শোয়াইব গ্রামের আব্দুল মমিন ও মজিবুর রহমানের লোকজনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। বৃহস্পতিবার সকালে শ্যালো মেশিন চুরি নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার সূত্র ধরে দুই পক্ষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে মমিনের পক্ষের হামলায় মোশাররফ গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে তাড়াইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তাড়াইল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা কর্মকর্তা মো. সারোয়ার হোসেন রনি জানান, হাসপাতালে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশকে জানানো হয়।

ইটনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাফর ইকবাল বলেন, বর্তমানে এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

হাসিনার প্লট দুর্নীতি: সাবেক প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদসহ তিনজনের ১৮ বছর করে কারাদণ্ড

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
সাবেক গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত
সাবেক গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

শেখ হাসিনা ও তাঁর সন্তানদের প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে দায়ের করা তিন মামলায় সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী শরীফ আহমেদসহ তিনজনকে মোট ১৮ বছর করে কারাদণ্ড এবং তিন লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ৫-এর বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুন পৃথক পৃথক রায়ে এ কারাদণ্ড ঘোষণা করেন।

রায়ে তিন মামলার প্রত্যেকটিতে শেখ হাসিনাকে সাত বছর করে তিন মামলায় মোট ২১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এক মামলায় শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়কে পাঁচ বছর এবং অন্য একটি মামলায় সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

আর এই তিন মামলার প্রত্যেকটিতে শরীফ আহমেদের পাশাপাশি আরও দুইজন আসামি একই কারাদণ্ড পেয়েছেন। তাঁরা হলেন—গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব মো. শহীদুল্লাহ খন্দকার এবং সাবেক অতিরিক্ত সচিব কাজী ওয়াসি উদ্দিন। তাঁদের তিনজনকে প্রত্যেক মামলায় ছয় বছর করে তিন মামলায় ১৮ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আনিছুর রহমান মিয়াকে ৩ মামলায় ১৫ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সাবেক একান্ত সচিব মোহাম্মদ সালাহউদ্দিনকে দুই মামলায় ১২ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রাজউকের প্রাক্তন সদস্য মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ও মেজর (অব.) শামসুদ্দিন আহমেদ চৌধুরীকে তিন মামলায় নয় বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব পূরবী গোলদার ও সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশিদ আলমকে তিন মামলায় তিন বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া রাজউকের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ও তন্ময় দাসকে প্রতি মামলায় তিন বছর করে দুই মামলায় ছয় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সাবেক সহকারী পরিচালক নায়েব আলী শরীফকে দুই মামলায় এক বছর করে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অন্যদের এক মামলায় এক বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

কুশিয়ারা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, ৫ শ্রমিকের কারাদণ্ড

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি  
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে কুশিয়ারা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে পাঁচ শ্রমিককে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকালে উপজেলার আশারকান্দি ইউনিয়নের ফেচিবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে আটকের পর ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ সময় বালুভর্তি ইঞ্জিনসহ তিনটি বাল্কহেড জব্দ করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মহসীন উদ্দীন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার শরিয়তপুর গ্রামের মাজু মিয়ার ছেলে নবী হোসেন (৩০), একই উপজেলার সরিষাকান্দা ইসলামপুর গ্রামের জুলহাজ মিয়ার ছেলে মনির হোসেন (২৫), শান্তিপুর গ্রামের আজিদ মিয়ার ছেলে দিদার মিয়া (২৯), জামালগঞ্জ উপজেলার ঝনুপুর গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে আলাল উদ্দিন (৩১) ও কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলার হোসেনপুর গ্রামের সেরালি মিয়ার ছেলে নজরুল (২৭)। এর মধ্যে নবী হোসেন ও আলাল উদ্দিনকে ছয় মাস করে এবং অন্যদের তিন মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মহসীন উদ্দীন বলেন, ঘটনাস্থলে অবৈধ বালু উত্তোলনকারীদের মধ্যে যাঁদের পাওয়া গেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তদন্ত করে যাঁরা জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নদী রক্ষায় অবৈধ বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসনের এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।

জগন্নাথপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) হাফিজুর রহমান জানান, দণ্ডপ্রাপ্তদের সুনামগঞ্জ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বেঞ্চে বসা নিয়ে তর্ক, শিক্ষার্থীর ছুরিকাঘাতে আহত ৫

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
পাঁচ শিক্ষার্থীকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতে আহত করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত
পাঁচ শিক্ষার্থীকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতে আহত করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের শ্রীপুরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি মাদ্রাসার পাঁচ শিক্ষার্থীকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত করার অভিযোগ উঠেছে আরেক শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। অভিযুক্ত এবং আহত সবাই একই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার বরমী ইউনিয়নের গাড়ারন খলিলিয়া বহুমুখী ফাজিল মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিরা ওই প্রতিষ্ঠানের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র রিফাত (১৪), দশম শ্রেণির মহিন (১৫), নাজিম উদ্দীন (১৪), নিলয় (১৫) ও রিফাত (১৫)। অভিযুক্ত (১৫) একই মাদ্রাসার নবম শ্রেণির ছাত্র।

আহত রিফাত হোসেন বলে, গতকাল বুধবার পরীক্ষা চলাকালে বেঞ্চে বসা নিয়ে মাদ্রাসার নবম শ্রেণির এক ছাত্রের সঙ্গে মহিনের কথা-কাটাকাটি হয়। এর জেরে আজ পরীক্ষা শেষে মাদ্রাসা থেকে বের হওয়ার পরপরই ওই ছাত্র তার প্যান্টের পকেট থেকে ছুরি বের করে মহিনকে এলোপাতাড়ি আঘাত করে। এ সময় যারা তাকে ঠেকাতে এগিয়ে আসে, তাদের সবাইকে ছুরিকাঘাত করে ওই শিক্ষার্থী।

গাড়ারন খলিলিয়া বহুমুখী ফাজিল মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামকে ফোন দেওয়া হলে তিনি বলেন, ‘আমি আহত ছাত্রদের নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছি। এ বিষয়ে পরে বলতে পারব।’

শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নাসরিন জামান বলেন, আহত পাঁচজনকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। একজনের মাথায় ও অপর একজনের বুকের আঘাত গুরুতর। ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, মাদ্রাসার বেঞ্চে বসাকে কেন্দ্র করে দুই শিক্ষার্থীর মধ্যে তর্কবিতর্ক হয়। বিষয়টি মাদ্রাসার সংশ্লিষ্টরা আপস-মীমাংসা করে। আজ পরীক্ষা শেষে নবম শ্রেণির ওই ছাত্র পাঁচজনকে ছুরিকাঘাত করে। তাদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ অভিযুক্ত শিক্ষার্থীকে আটকের চেষ্টা চালাচ্ছে।

৬০০০ ইয়াবাসহ ‘স্বামী-স্ত্রী’ আটক

বগুড়া প্রতিনিধি
ইয়াবাসহ আটক দুজন। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইয়াবাসহ আটক দুজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কে ‘স্বামী-স্ত্রী’ পরিচয় দেওয়া দুই ব্যক্তিকে ৬ হাজার ইয়াবাসহ আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাতে শাজাহানপুর উপজেলার নয়মাইল এলাকায় উত্তরবঙ্গগামী একটি বাস থেকে তাঁদেরকে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন জয়পুরহাট পৌর এলাকার আরামনগরের বাসিন্দা বকুল হোসেন এবং দিনাজপুর জেলার হাকিমপুরের বাসিন্দা লাকি বেগম।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বগুড়া জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক জিল্লুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিএনসি সদস্যরা নয়মাইল এলাকায় শ্যামলী পরিবহনের একটি বাসে তল্লাশি চালান। সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাসটি থামিয়ে ওই দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তাঁরা নিজেদের স্বামী-স্ত্রী বলে দাবি করেন। পরে তাঁদের সঙ্গে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করে ৬ হাজার ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাজাহানপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

