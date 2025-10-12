Ajker Patrika
> সারা দেশ
> কিশোরগঞ্জ

ঢাকা বিভাগেই থাকতে আন্দোলনে নেমেছে কিশোরগঞ্জবাসী

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জ শহরের গুরুদয়াল সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণের শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে সাধারণ ছাত্র-জনতা। ছবি: আজকের পত্রিকা
কিশোরগঞ্জ শহরের গুরুদয়াল সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণের শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে সাধারণ ছাত্র-জনতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহ বিভাগের সঙ্গে কিশোরগঞ্জ জেলাকে যুক্ত না করে ঢাকা বিভাগেই বহাল রাখার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে কিশোরগঞ্জবাসী। এ দাবিতে আজ রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত জেলা শহরের গুরুদয়াল সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণের শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে সাধারণ ছাত্র-জনতা।

কর্মসূচি থেকে কিশোরগঞ্জ জেলাকে ঢাকা বিভাগ থেকে স্থানান্তর করে ময়মনসিংহ বিভাগে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবকে দুরভিসন্ধিমূলক আখ্যা দিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। সংস্কার কমিশন কিশোরগঞ্জকে ময়মনসিংহ বিভাগে স্থানান্তর করার যে সুপারিশ করেছে, তা থেকে অবিলম্বে সরে আসার দাবি জানান বক্তারা। তাঁরা বলেন, কিশোরগঞ্জবাসীর আবেগ ও অনুভূতিকে আঘাত করে এমন সিদ্ধান্ত থেকে সরে না এলে তীব্র আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায় করা হবে।

অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন দিলু, জেলা যুবদলের সভাপতি খসরুজ্জামান জি এস শরীফ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব শহীদুল্লাহ্ কায়সার শহীদ, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মারুফ মিয়া, জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সদস্যসচিব ফয়সাল প্রিন্স, সংগঠক আশরাফ আলী সোহান, জেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাফিউল ইসলাম নওশাদ ও জাকির হোসেন রাজীব, সাবেক প্রচার সম্পাদক জগলুল হাসান চয়ন, গুরুদয়াল কলেজ ছাত্রদলের সদস্যসচিব মনিরুল ইসলাম জেনি, এমদাদুল হক নাঈম, ছাত্রনেতা শেখ মুদ্দাছির তুসি, কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি নুসরাত জাহান প্রমুখ।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জঢাকা বিভাগময়মনসিংহ বিভাগকিশোরগঞ্জ সদরজেলার খবর
