ঢাকা বিভাগেই থাকতে আন্দোলনে নেমেছে কিশোরগঞ্জবাসী

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহ বিভাগের সঙ্গে কিশোরগঞ্জ জেলাকে যুক্ত না করে ঢাকা বিভাগেই বহাল রাখার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে কিশোরগঞ্জবাসী। এ দাবিতে আজ রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত জেলা শহরের গুরুদয়াল সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণের শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে সাধারণ ছাত্র-জনতা।
কর্মসূচি থেকে কিশোরগঞ্জ জেলাকে ঢাকা বিভাগ থেকে স্থানান্তর করে ময়মনসিংহ বিভাগে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবকে দুরভিসন্ধিমূলক আখ্যা দিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। সংস্কার কমিশন কিশোরগঞ্জকে ময়মনসিংহ বিভাগে স্থানান্তর করার যে সুপারিশ করেছে, তা থেকে অবিলম্বে সরে আসার দাবি জানান বক্তারা। তাঁরা বলেন, কিশোরগঞ্জবাসীর আবেগ ও অনুভূতিকে আঘাত করে এমন সিদ্ধান্ত থেকে সরে না এলে তীব্র আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায় করা হবে।
অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন দিলু, জেলা যুবদলের সভাপতি খসরুজ্জামান জি এস শরীফ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব শহীদুল্লাহ্ কায়সার শহীদ, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মারুফ মিয়া, জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সদস্যসচিব ফয়সাল প্রিন্স, সংগঠক আশরাফ আলী সোহান, জেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাফিউল ইসলাম নওশাদ ও জাকির হোসেন রাজীব, সাবেক প্রচার সম্পাদক জগলুল হাসান চয়ন, গুরুদয়াল কলেজ ছাত্রদলের সদস্যসচিব মনিরুল ইসলাম জেনি, এমদাদুল হক নাঈম, ছাত্রনেতা শেখ মুদ্দাছির তুসি, কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি নুসরাত জাহান প্রমুখ।
ময়মনসিংহ বিভাগের সঙ্গে কিশোরগঞ্জ জেলাকে যুক্ত না করে ঢাকা বিভাগেই বহাল রাখার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে কিশোরগঞ্জবাসী। এ দাবিতে আজ রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত জেলা শহরের গুরুদয়াল সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণের শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে সাধারণ ছাত্র-জনতা।
কর্মসূচি থেকে কিশোরগঞ্জ জেলাকে ঢাকা বিভাগ থেকে স্থানান্তর করে ময়মনসিংহ বিভাগে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবকে দুরভিসন্ধিমূলক আখ্যা দিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। সংস্কার কমিশন কিশোরগঞ্জকে ময়মনসিংহ বিভাগে স্থানান্তর করার যে সুপারিশ করেছে, তা থেকে অবিলম্বে সরে আসার দাবি জানান বক্তারা। তাঁরা বলেন, কিশোরগঞ্জবাসীর আবেগ ও অনুভূতিকে আঘাত করে এমন সিদ্ধান্ত থেকে সরে না এলে তীব্র আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায় করা হবে।
অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন দিলু, জেলা যুবদলের সভাপতি খসরুজ্জামান জি এস শরীফ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব শহীদুল্লাহ্ কায়সার শহীদ, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মারুফ মিয়া, জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সদস্যসচিব ফয়সাল প্রিন্স, সংগঠক আশরাফ আলী সোহান, জেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাফিউল ইসলাম নওশাদ ও জাকির হোসেন রাজীব, সাবেক প্রচার সম্পাদক জগলুল হাসান চয়ন, গুরুদয়াল কলেজ ছাত্রদলের সদস্যসচিব মনিরুল ইসলাম জেনি, এমদাদুল হক নাঈম, ছাত্রনেতা শেখ মুদ্দাছির তুসি, কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি নুসরাত জাহান প্রমুখ।
নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায় ট্রেনে কাটা পড়ে রিয়াজুল মোল্যা (৩২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (১২ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার কালনা-কামঠানা এলাকায় রূপসী বাংলা ট্রেনে কাটা পড়েন তিনি।১১ মিনিট আগে
বগুড়ার শেরপুর উপজেলার করতোয়া নদী থেকে হৃদয় প্রামাণিক (১৩) নামের এক কিশোরের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার (১২ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার গাড়িদহ ইউনিয়নের রহমান নগর এলাকার ব্রিজের পূর্ব পাশ থেকে তার লাশ ভেসে ওঠে। পরে তা উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।১৮ মিনিট আগে
রাজধানীর ডেমরার স্টাফ কোয়ার্টার-হাজিনগর ব্রিজে অবৈধ দোকান উচ্ছেদে অভিযান পরিচালনা করেছে ডেমরা থানা-পুলিশ। আজ রোববার (১২ অক্টোবর) সন্ধ্যায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।২০ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জে লক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভান্ডারকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি তৈরির দায়ে রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত সদর উপজেলার কাচারি এলাকায় অভিযান চালানোর সময় এই জরিমানা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা...২৪ মিনিট আগে