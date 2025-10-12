Ajker Patrika
হত্যা মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি ইউপি চেয়ারম্যান ইতালিতে, জনমনে ক্ষোভ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ৫৬
মো. আনোয়ার হোসেন খান। ছবি: সংগৃহীত
মো. আনোয়ার হোসেন খান। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলার খয়েরপুর আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেন খানের বিরুদ্ধে হত্যা এবং হত্যাচেষ্টার অভিযোগে দুটি মামলার অভিযোগপত্র (চার্জশিট) রয়েছে। অথচ তিনি গত ২ জুলাই কোনো ছুটি না নিয়েই দেশ ছেড়ে ইতালি চলে গেছেন। চেয়ারম্যানের এমন অনুপস্থিতিতে ইউনিয়ন পরিষদের দাপ্তরিকসহ সার্বিক কার্যক্রমে চরম ব্যাঘাত ঘটছে। এতে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে জনগণের মনে।

ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন খান দীর্ঘদিন ধরে ইতালিতে অবস্থান করার কারণে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসীর প্রশ্ন—দুটি গুরুতর মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি হয়েও তিনি কীভাবে কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে দেশের বাইরে গেলেন?

থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৬ এপ্রিল অষ্টগ্রাম উপজেলার আব্দুল্লাহপুর গ্রামের এক্তার মিয়া একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় এজাহারভুক্ত আসামি ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন খান। ঘটনার সত্যতা পাওয়ায় ২০২৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। ২০২৪ সালের ২৮ এপ্রিল উপজেলার আব্দুল্লাহপুর গ্রামের মাহফুজ খান আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে একটি হত্যাচেষ্টার মামলা করেন। ঘটনার সত্যতা পাওয়ায় ২০২৪ সালের ৩১ আগস্ট মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন।

এ দুটি মামলায় অভিযোগপত্র জমা দেওয়ার বিষয়টি ২০২৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) চিঠির মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছিল।

অষ্টগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রুহুল আমিন বলেন, ‘তাঁর (চেয়ারম্যান) বিরুদ্ধে বর্তমানে মুলতবি কোনো মামলা বা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নেই। দুটি মামলা আছে, যেগুলোর অভিযোগপত্র আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। মামলা দুটি বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন। বিচারাধীন মামলার বিষয়ে মন্তব্য করতে পারি না।’

ইউনিয়নটির কয়েকজন বাসিন্দা জানান, চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন খান আওয়ামী লীগের একজন সক্রিয় নেতা। ২ জুলাই তিনি ছুটি না নিয়েই ইতালি চলে গেছেন এবং এখনো সেখানেই অবস্থান করছেন। অভিযোগ আছে, তিনি ইতালি থেকে এলাকার বিভিন্ন বিষয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেন, যাতে মনে হতে পারে তিনি এলাকায় আছেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ কাজে জনগণ তাঁকে পাচ্ছেন না।

৯ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. আলাল মিয়া এবং ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য সাদেক সরকারও চেয়ারম্যানের তিন মাস ধরে ইতালিতে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সাদেক সরকার জানান, চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার মো. হেলাল উদ্দিন প্যানেল চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন।

অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) জসিম উদ্দিন রুবেল এই ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, ‘হত্যা ও হত্যাচেষ্টার মতো স্পর্শকাতর মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি হয়ে একজন ইউপি চেয়ারম্যান কীভাবে বিদেশে গেলেন, তা সত্যিই অবাক করার বিষয়। এমন ঘটনার জন্যই আমরা প্রশ্নবিদ্ধ হই।’

চেয়ারম্যানের এভাবে ছুটি না নিয়ে বিদেশে চলে যাওয়ার বিষয়ে অষ্টগ্রামের ইউএনও মোছা. দিলশাদ জাহান বলেন, ‘বিষয়টি শুনেছি। ইউনিয়ন পরিষদে অনুপস্থিত থাকার কারণে আমি তাঁর বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেব।’

অন্যদিকে স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক (উপসচিব) জেবুন নাহার শাম্মীর মন্তব্য জানার জন্য গত বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) ও রোববার (১২ অক্টোবর) তাঁর কার্যালয়ে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়নি। পরে ওই দুই দিনে তাঁকে মোট ১২ বার মোবাইলে কল দেওয়া হলেও তিনি ধরেননি।

ফোনকল না ধরার বিষয়ে রোববার সকালে জেলা প্রশাসক ফৌজিয়া খানকে অবগত করা হলে তিনি বলেন, ‘বিষয়টি আমি দেখব।’

কিশোরগঞ্জ
