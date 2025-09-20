Ajker Patrika
ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে খুলনায় প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযান

খুলনা প্রতিনিধি
ফুটপাতে অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফুটপাতে অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনা নগরীতে ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করছে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। আজ শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বিভিন্ন সড়কের ফুটপাতে এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযানের নেতৃত্ব দেন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) শফিকুল ইসলাম। তিনি জানান, সিটি করপোরেশনের ব্যস্ততম শিববাড়ি মোড় এবং ডাকবাংলা মোড় থেকে পিকচার প্যালেস, পিকচার প্যালেস থেকে থানা মোড় হয়ে হেলাতলা মোড় পর্যন্ত ফুটপাতে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন দোকানের সাইনবোর্ড ও অস্থায়ী দোকান অপসারণ করা হয়। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল ফুটপাতগুলো সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা।

ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (দক্ষিণ) সুদর্শন কুমার রায় জানান, ফুটপাতগুলোয় সাইনবোর্ড ও অস্থায়ী দোকান স্থাপন করায় পথচারীরা রাস্তায় নেমে হাঁটতে বাধ্য হয়, যা সৃষ্টি করে যানজট এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে কেএমপির ট্রাফিক বিভাগ ও থানা-পুলিশের যৌথ উদ্যোগে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। অন্যান্য ব্যস্ততম ফুটপাতেও অবৈধ দখল উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ফুটপাতে অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফুটপাতে অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

এর আগে আজ শনিবার কেএমপির সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি থেকে ফুটপাত দখলমুক্ত রাখার দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক ও খুলনা আয়কর আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাড. মো. খান মনিরুজ্জামান।

বক্তব্য দেন নাগরিক নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাড. আ ফ ম মহসিন, সরদার আবু তাহের, মানবাধিকারকর্মী জামাল মোড়ল, মেজবাহ উদ্দিন পাপ্পু, বৃহত্তর খুলনাবাসীর সভাপতি মোসাদ্দেক হোসেন বাবলু, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবুর রহমান খোকন, অ্যাড. মির্জা নুরুজ্জামান, শেখ আব্দুল হালিম, অ্যাড. মো. আলমগীর হোসেন খান, সাংবাদিক কাজী মোতাহার রহমান বাবু, মাহাবুবুর রহমান মুন্না ও শেখ আইনুল হক।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, অবিলম্বে নগরী যানজটমুক্ত না হলে নগর জীবন অচল হয়ে পড়বে। কুয়েটের গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, নগরীর পিটিআই মোড়, ময়লাপোতা মোড়, রয়্যাল মোড়, গল্লামারী, শিববাড়ি মোড়, ডাকবাংলা মোড় দিনে ও রাতে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

বিষয়:

অভিযানউচ্ছেদখুলনা বিভাগফুটপাতজেলার খবর
