সুন্দরবন দেখতে যাওয়া বিদেশি পর্যটক মারা গেলেন জাহাজেই

খুলনা প্রতিনিধি
আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ১১
সুন্দরবনে মারা যাওয়া আয়ারল্যান্ডের নাগরিক কারমেল নোইলিন। ছবি: সংগৃহীত
পূর্ব সুন্দরবনের কচিখালীতে ট্যুরিস্ট জাহাজে আয়ারল্যান্ডের নাগরিক এক নারী পর্যটক মারা গেছেন। শনিবার বেলা ১১টায় ট্যুরিস্ট জাহাজ ‘এমভি আলাস্কা’য় এ ঘটনা ঘটে। ওই পর্যটক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বলে ধারণা বন বিভাগের।

পূর্ব সুন্দরবন বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জ কর্মকর্তা (এসিএফ) রানা দেব বলেন, পর্যটকবাহী বিলাসবহুল ট্যুরিস্ট জাহাজ ‘এমভি আলাস্কা’ শনিবার সকালে পর্যটনকেন্দ্র কচিখালীতে নোঙর করে। বেলা ১১টার দিকে সকালের নাশতা শেষে আয়ারল্যান্ডের নাগরিক কারমেল নোইলিন (৫৭) তাঁর কেবিনে যান। জাহাজের স্টাফ তাঁর জন্য কফি নিয়ে গেলে কেবিনের বিছানায় ওই পর্যটককে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। জাহাজে থাকা একজন পর্যটক চিকিৎসক পরীক্ষা করে জানান, কারমেল নোইলিন মারা গেছেন।

বন কর্মকর্তা রানা দেব জানান, মারা যাওয়া পর্যটকের সঙ্গে তাঁর বাংলাদেশি স্বামী রয়েছেন। তাঁর নাম জানা যায়নি। কারমেল নোইলিন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

শরণখোলা থানার ওসি মো. শহীদুল্লাহ জানান, ট্যুরিস্ট জাহাজে বিদেশি নাগরিক নারী পর্যটক মারা যাওয়ার খবর পেয়ে ধানসাগর নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জের নেতৃত্বে থানা থেকে কচিখালীতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

ট্যুর অপারেটর অব সুন্দরবনের (টোয়াস) সেক্রেটারি নাজমুল আযম আলাস্কা জাহাজে বিদেশি নারী পর্যটক মারা যাওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ৭৫ জন পর্যটক নিয়ে ট্যুরিস্ট জাহাজ আলাস্কা শুক্রবার খুলনা থেকে ছেড়ে সুন্দরবনের উদ্দেশে যাত্রা করে।

পূর্ব সুন্দরবন বন বিভাগ বাগেরহাটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. রেজাউল করীম চৌধুরী বলেন, শরণখোলা রেঞ্জ সদর থেকে বন বিভাগের সহায়তায় পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। পর্যটকবাহী জাহাজটিতে ৭৪ জন বাংলাদেশির পাশাপাশি একজন বিদেশি ছিলেন।

প্রসঙ্গত, ১৩ সেপ্টেম্বর সকালে কচিখালী-ডিমেরচরে সমুদ্রে ভেসে গিয়ে ঢাকার মাহিত আব্দুল্লাহ (১৬) নামের একজন পর্যটক মারা যান। ৩০ ঘণ্টা পর সাগরে ভাসমান অবস্থায় তাঁর লাশ পাওয়া যায়।

বিষয়:

বাগেরহাটআয়ারল্যান্ডমৃত্যুখুলনা বিভাগজেলার খবরসুন্দরবন
