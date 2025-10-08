দাকোপের ওয়াপদা বেড়িবাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত, ১ হাজার পরিবার পানিবন্দী

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনার উপকূলীয় এলাকা দাকোপ উপজেলার তিলডাঙ্গা বটবুনিয়ায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) প্রায় ১৫০ ফুট ওয়াপদা বেড়িবাঁধ ভেঙে ঢাকি নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। বেড়িবাঁধ ভেঙে যাওয়ায় নদীর পানিতে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। পানিতে তলিয়ে রয়েছে প্রায় কয়েক হাজার হেক্টর রোপা আমন ধানের খেত। ভেসে গেছে কয়েক লাখ টাকার পুকুরের মাছ। পানিবন্দী হয়ে পড়েছে প্রায় ১ হাজার পরিবার।
জানা গেছে, ঢাকি নদীর জোয়ারের অতিরিক্ত পানির চাপে গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে তিলডাঙ্গা ইউনিয়নের বটবুনিয়া বাজারের পশ্চিম পাশে হরিমন্দির-সংলগ্ন এলাকায় পাউবোর প্রায় ১৫০ ফুট ঝুঁকিপূর্ণ ওয়াপদা বেড়িবাঁধ ভেঙে যায়। পাউবো ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগে ভাঙনকবলিত স্থানে বাঁধ পুনর্নির্মাণের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
তিলডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান মো. জালাল উদ্দিন গাজী জানান, আজ বুধবার সকালে জিও টিউবে বালু ভরে বাঁধ রক্ষার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ব্যর্থ হওয়ায় দুপুরের জোয়ারে আবার এলাকায় পানি ঢুকেছে। এলাকার অনেক লোকজন দিনরাত পরিশ্রম করে বাঁধ পুনর্নির্মাণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অতি দ্রুত বাঁধ আটকাতে না পারলে আমন ফসলসহ জনসাধারণের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে।
পাউবো খুলনার নির্বাহী প্রকৌশলী আশরাফুল আলম আজকের পত্রিকাকে জানান, ‘সকালে ভাঙনকবলিত স্থানে বাঁধ মেরামতের চেষ্টা করা হচ্ছিল। কিন্তু নদীতে জোয়ারের পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় মেরামত করা সম্ভব হয়নি। সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আশা করছি, পরবর্তী জোয়ার আসার আগে বাঁধ মেরামত করা সম্ভব হবে।’
খুলনার উপকূলীয় এলাকা দাকোপ উপজেলার তিলডাঙ্গা বটবুনিয়ায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) প্রায় ১৫০ ফুট ওয়াপদা বেড়িবাঁধ ভেঙে ঢাকি নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। বেড়িবাঁধ ভেঙে যাওয়ায় নদীর পানিতে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। পানিতে তলিয়ে রয়েছে প্রায় কয়েক হাজার হেক্টর রোপা আমন ধানের খেত। ভেসে গেছে কয়েক লাখ টাকার পুকুরের মাছ। পানিবন্দী হয়ে পড়েছে প্রায় ১ হাজার পরিবার।
জানা গেছে, ঢাকি নদীর জোয়ারের অতিরিক্ত পানির চাপে গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে তিলডাঙ্গা ইউনিয়নের বটবুনিয়া বাজারের পশ্চিম পাশে হরিমন্দির-সংলগ্ন এলাকায় পাউবোর প্রায় ১৫০ ফুট ঝুঁকিপূর্ণ ওয়াপদা বেড়িবাঁধ ভেঙে যায়। পাউবো ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগে ভাঙনকবলিত স্থানে বাঁধ পুনর্নির্মাণের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
তিলডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান মো. জালাল উদ্দিন গাজী জানান, আজ বুধবার সকালে জিও টিউবে বালু ভরে বাঁধ রক্ষার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ব্যর্থ হওয়ায় দুপুরের জোয়ারে আবার এলাকায় পানি ঢুকেছে। এলাকার অনেক লোকজন দিনরাত পরিশ্রম করে বাঁধ পুনর্নির্মাণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অতি দ্রুত বাঁধ আটকাতে না পারলে আমন ফসলসহ জনসাধারণের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে।
পাউবো খুলনার নির্বাহী প্রকৌশলী আশরাফুল আলম আজকের পত্রিকাকে জানান, ‘সকালে ভাঙনকবলিত স্থানে বাঁধ মেরামতের চেষ্টা করা হচ্ছিল। কিন্তু নদীতে জোয়ারের পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় মেরামত করা সম্ভব হয়নি। সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আশা করছি, পরবর্তী জোয়ার আসার আগে বাঁধ মেরামত করা সম্ভব হবে।’
চেক প্রতারণার পৃথক তিন মামলায় সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলার চক জয় কৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমতাজ মহলকে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে সমপরিমাণ টাকা ফেরতের অর্থদণ্ডও দেওয়া হয়েছে।৮ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় সদস্য মাওলানা সোহেল চৌধুরীর মৃত্যুর ঘটনায় দায়ী চালককে গ্রেপ্তার ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে হাটহাজারী সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) সকাল ৭টা থেকে বেলা সোয়া ১১টা পর্যন্ত দারুল উলুম মাদ্রাসার সামনে, বাসস্ট্যান্ড...১০ মিনিট আগে
খাগড়াছড়িতে পরিত্যক্ত দোকানঘরের ভেতর থেকে একটি টিয়ার গ্রেনেড উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার শহরের মধুপুর বাজার থেকে গ্রেনেডটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানায়, সকাল ১০টার দিকে স্থানীয় এক ব্যক্তি দোকানঘরের ভেতরে ঘাসের মধ্যে সন্দেহজনক একটি বস্তু দেখতে পান। কাছে গিয়ে তিনি দেখতে পান, সেটি গ্রেনেডের মতো দেখতে।২৯ মিনিট আগে
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় সীমান্তবর্তী এলাকায় সন্ধ্যা হলেই খাবারের সন্ধানে ফসলের ক্ষেতে চলে আসছে ৩০-৩৫টি বন্য হাতি। গত কয়েক দিনে বন্য হাতির পালের তাণ্ডবে উপজেলার পশ্চিম সমশ্চুড়া এলাকায় পাহাড়ের ঢালে ১৭ জন কৃষকের প্রায় ৮ একর ৪০ শতক আমন খেত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাতির আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষায়...৩২ মিনিট আগে