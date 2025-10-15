Ajker Patrika
ট্রাকচাপায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিহত

মেহেরপুর প্রতিনিধি
নিহত ছাত্রীর বাড়িতে স্বজন ও এলাকাবাসীর ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা
নিহত ছাত্রীর বাড়িতে স্বজন ও এলাকাবাসীর ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরে ট্রাকচাপায় ফারহানা ওয়াহেদা নামের এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকালে মেহেরপুর-ষোলমারী সড়কের ফতেপুরে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ফারহানা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁর বাড়ি মেহেরপুর শহরের পেয়াদাপাড়ায়।

নিহত শিক্ষার্থীর স্বামী রাইহানুল ইসলাম জানান, আজ সকাল ৯টার দিকে শহরের পেয়াদাপাড়া থেকে স্ত্রী ফারহানাকে নিয়ে মোটরসাইকেলে শ্বশুরবাড়ি রামদাসপুর গ্রামে যাচ্ছিলেন। মোটরসাইকেলটি ফতেপুর ইটাভাটার কাছে পৌঁছালে একটি ট্রাককে অতিক্রম করতে যায়। এ সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশে থাকা ইটের স্তূপের মধ্যে পড়ে যায় মোটরসাইকেলটি। আর মোটরসাইকেলের পেছনের সিটে থাকা স্ত্রী ফারহানা পড়ে যান পাশে থাকা ট্রাকের মাঝখানে। এতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ফারহানা।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি (অপারেশন) জাহাঙ্গীর সেলিম জানান, ঘটনাস্থল থেকে লাশ ও আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। সুরতহাল রিপোর্ট করা হয়েছে। তবে পরিবার ময়নাতদন্ত করতে রাজি নয়। লিখিত পেলে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

