যশোরে যাত্রীবাহী বাস থেকে ১০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার, যাত্রী আটক

যশোর প্রতিনিধি
যশোরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে ১০ হাজার পিস ইয়াবাসহ মহিবুর রহমান রিমন নামে এক মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। আটক রিমন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডু উপজেলার মাছিজিদ্দা কুমিরা গ্রামের শাহ আলমের ছেলে।
রোববার (১২ অক্টোবর) রাতে যাত্রীবাহী বাসে অভিযান চালিয়ে রিমনকে ইয়াবাসহ আটক করা হয়।
যশোর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রোববার (১২ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে অভিযান পরিচালনা করা হয়। সদর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের যশোর-মাগুরা মহাসড়কে মেসার্স সিদ্দিক বিশ্বাস ফিলিং স্টেশন এলাকায় সোহাগ পরিবহনের একটি বাস তল্লাশি করা হয়। এ সময় যাত্রী মহিবুর রহমান রিমনের দেহ তল্লাশি করে ১০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান আরও জানান, ঘটনাস্থলেই রিমনকে আটক করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, রিমন চট্টগ্রাম থেকে ইয়াবার চালান এনে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করতেন। সোমবার মাদকদ্রব্য আইনে আটক দেখিয়ে আদালতে পাঠালে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
