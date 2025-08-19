সুন্দরবনে ডিমেরচরে দুই হরিণ শিকারি গ্রেপ্তার

খুলনা প্রতিনিধি
পূর্ব সুন্দরবনের কচিখালী অভয়ারণ্যে আজ মঙ্গলবার সকালে দুই শিকারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ বিকেলে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়। আদালত তাঁদের জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। পূর্ব সুন্দরবন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জ কর্মকর্তা (এসিএফ) রানা দেব এ কথা নিশ্চিত করেন।
গ্রেপ্তার শিকারিরা হলেন বরগুনা সদরের খাজুরতলা গ্রামের আলামিন গাজী (৪০) এবং পাথরঘাটার লাকুড়তলা গ্রামের শাহীন গাজী (৩০)।
বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে কচিখালীর ডিমেরচর এলাকার সুন্দরবনে টহলের সময় হরিণ শিকারের জন্য ফাঁদ পেতে তিন শিকারিকে বসে থাকতে দেখতে পান বনরক্ষীরা। তখন বনরক্ষীরা তাঁদের ধাওয়া দিয়ে দুজনকে ধরে ফেলেন। আরেক শিকারি ট্রলার চালিয়ে পালিয়ে যান। এ সময় বনরক্ষীরা বনের মধ্যে তল্লাশি করে পেতে রাখা বিপুল পরিমাণ নাইলনের তৈরি হরিণ ধরার মালা ফাঁদ উদ্ধার করেন।
