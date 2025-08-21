দাবি আদায়ে আবারও আন্দোলনে কুয়েট শিক্ষক সমিতি, মানববন্ধন শিক্ষার্থীদেরও

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) আবারও শিক্ষক লাঞ্ছনায় অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের বিচারের দাবিতে কালো ব্যাজ ধারণ করে মানববন্ধন করেছে শিক্ষক সমিতি। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে শিক্ষকেরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে এই কর্মসূচি পালন করেন।
শিক্ষক সমিতির নেতারা বলছেন, নতুন উপাচার্য যোগদানের পর শিক্ষক লাঞ্ছনার বিচারের জন্য তিন সপ্তাহের সময় দিয়ে তাঁরা ক্লাসে ফিরেছেন। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
অবস্থান কর্মসূচিতে কুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক সাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা উপাচার্যকে তিন সপ্তাহ সময় দিয়ে ক্লাসে ফিরেছি। কিন্তু এই সময়ে লাঞ্ছনায় জড়িত কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আগামী ২৬ আগস্টের মধ্যে পদক্ষেপ না নিলে আমরা কঠোর হতে বাধ্য হব। এ ছাড়া আগামী ২৫ ও ২৬ আগস্ট আবারও একই কর্মসূচি পালন করা হবে।’
এদিকে কুয়েটের নতুন উপাচার্য আওয়ামী লীগের সুবিধাভোগীদের পুনর্বাসন করছেন অভিযোগ তুলে মানববন্ধন করেছেন শিক্ষার্থীদের একটি অংশ। দুপুরে স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার সেন্টারের সামনে তাঁরা এই কর্মসূচি পালন করেন।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন শিক্ষার্থী রাহুল জাবেদ, ইফাজ জমাদ্দার, শাকিব ফয়সাল অয়ন, জিলানী, রাজিম, সিয়াম, মাসুম, খাইরুল প্রমুখ।
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন প্রসঙ্গে জানতে চাইলে কুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. মাকসুদ হেলালী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আপাতত আমার কোনো মন্তব্য নেই। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখেন। চার-পাঁচজন নিয়ে মানববন্ধন। আপনারা ফেসবুক দেখেন, সেখানে কে কী বলছেন।’
ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবি নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি কুয়েটে ছাত্রদলের নেতা-কর্মী ও বহিরাগতদের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়। এতে অনেক শিক্ষার্থী আহত হন। ওই রাতেই হামলাকারীর পক্ষ নেওয়ার অভিযোগ তুলে তৎকালীন উপাচার্যসহ কয়েক শিক্ষককে শিক্ষার্থীরা লাঞ্ছনা করেন বলে অভিযোগ ওঠে।
শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে গত ২৫ এপ্রিল উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ মাছুদকে অব্যাহতি দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ৪ মে থেকে ক্লাস শুরুর কথা ছিল। তবে শিক্ষক লাঞ্ছনায় জড়িতদের বিচার দাবিতে ৪ মে থেকে একাডেমিক কার্যক্রম বর্জন করে শিক্ষক সমিতি। তারা ২৮ জুলাই পর্যন্ত টানা তিন মাস ক্লাস বন্ধ রাখে। সব মিলিয়ে পাঁচ মাস লেখাপড়া বন্ধ থাকে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে। নতুন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. মাকসুদ হেলালী দায়িত্ব নেওয়ার পর ২৯ জুলাই থেকে পুনরায় ক্লাস শুরু হয়।
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) আবারও শিক্ষক লাঞ্ছনায় অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের বিচারের দাবিতে কালো ব্যাজ ধারণ করে মানববন্ধন করেছে শিক্ষক সমিতি। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে শিক্ষকেরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে এই কর্মসূচি পালন করেন।
শিক্ষক সমিতির নেতারা বলছেন, নতুন উপাচার্য যোগদানের পর শিক্ষক লাঞ্ছনার বিচারের জন্য তিন সপ্তাহের সময় দিয়ে তাঁরা ক্লাসে ফিরেছেন। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
অবস্থান কর্মসূচিতে কুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক সাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা উপাচার্যকে তিন সপ্তাহ সময় দিয়ে ক্লাসে ফিরেছি। কিন্তু এই সময়ে লাঞ্ছনায় জড়িত কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আগামী ২৬ আগস্টের মধ্যে পদক্ষেপ না নিলে আমরা কঠোর হতে বাধ্য হব। এ ছাড়া আগামী ২৫ ও ২৬ আগস্ট আবারও একই কর্মসূচি পালন করা হবে।’
এদিকে কুয়েটের নতুন উপাচার্য আওয়ামী লীগের সুবিধাভোগীদের পুনর্বাসন করছেন অভিযোগ তুলে মানববন্ধন করেছেন শিক্ষার্থীদের একটি অংশ। দুপুরে স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার সেন্টারের সামনে তাঁরা এই কর্মসূচি পালন করেন।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন শিক্ষার্থী রাহুল জাবেদ, ইফাজ জমাদ্দার, শাকিব ফয়সাল অয়ন, জিলানী, রাজিম, সিয়াম, মাসুম, খাইরুল প্রমুখ।
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন প্রসঙ্গে জানতে চাইলে কুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. মাকসুদ হেলালী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আপাতত আমার কোনো মন্তব্য নেই। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখেন। চার-পাঁচজন নিয়ে মানববন্ধন। আপনারা ফেসবুক দেখেন, সেখানে কে কী বলছেন।’
ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবি নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি কুয়েটে ছাত্রদলের নেতা-কর্মী ও বহিরাগতদের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়। এতে অনেক শিক্ষার্থী আহত হন। ওই রাতেই হামলাকারীর পক্ষ নেওয়ার অভিযোগ তুলে তৎকালীন উপাচার্যসহ কয়েক শিক্ষককে শিক্ষার্থীরা লাঞ্ছনা করেন বলে অভিযোগ ওঠে।
শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে গত ২৫ এপ্রিল উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ মাছুদকে অব্যাহতি দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ৪ মে থেকে ক্লাস শুরুর কথা ছিল। তবে শিক্ষক লাঞ্ছনায় জড়িতদের বিচার দাবিতে ৪ মে থেকে একাডেমিক কার্যক্রম বর্জন করে শিক্ষক সমিতি। তারা ২৮ জুলাই পর্যন্ত টানা তিন মাস ক্লাস বন্ধ রাখে। সব মিলিয়ে পাঁচ মাস লেখাপড়া বন্ধ থাকে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে। নতুন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. মাকসুদ হেলালী দায়িত্ব নেওয়ার পর ২৯ জুলাই থেকে পুনরায় ক্লাস শুরু হয়।
পদ্মার তীব্র স্রোতে মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া-রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে পাটুরিয়া ঘাটের ৪ নম্বর ফেরিঘাটটি পানিতে ডুবে অচল হয়ে পড়ে। আর সংস্কারকাজের জন্য বেলা দেড়টা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয় ৩ নম্বর ঘাট। এতে পাঁচটি ঘাটের মধ্যে সচল রয়েছে মাত্র দুটি।৫ মিনিট আগে
যশোর-৩ ও ৬ সংসদীয় আসনের সীমানা অপরিবর্তিত রেখে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে যশোর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শহরের পূর্বাংশের প্রবেশদ্বার বকচর থেকে শুরু হয়। মিছিলটি মণিহারের সামনে এসে শেষ হয়।৬ মিনিট আগে
মহড়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল কোনো উড়োজাহাজে বোমা বা বোমাসদৃশ বস্তু পাওয়া গেলে যাত্রীদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া এবং উদ্ধার ও নিষ্ক্রিয়করণের প্রক্রিয়া অনুশীলন করা। বেবিচকের বিধি অনুযায়ী বিমানবন্দরে হাইজ্যাক, অগ্নিকাণ্ড, বোমা হামলাসহ বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতা যাচাই ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য১১ মিনিট আগে
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত দুই রোগী মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার ভোররাতে এবং সকালে হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) তাঁদের মৃত্যু হয়।১৭ মিনিট আগে