সুন্দরবন থেকে ৮৫০ কেজি কাঁকড়া জব্দ

মোংলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি
সুন্দরবন থেকে অবৈধভাবে আহরিত ৮৫০ কেজি কাঁকড়া জব্দ করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকালে কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের (মোংলা) মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মুনতাসির ইবনে মুহসীন এ তথ্য জানান।
মুনতাসির ইবনে মুহসীন জানান, জব্দ করা কাঁকড়ার বাজারমূল্য প্রায় ৩ লাখ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা। কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীরা নৌকা ফেলে পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
মুনতাসির আরও জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সুন্দরবনের কপোতাক্ষ নদীর ঘড়িলাল বাজারসংলগ্ন ঘাট এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে একটি ইঞ্জিনচালিত কাঠের বোটে তল্লাশি চালিয়ে ৮৫০ কেজি অবৈধ কাঁকড়া জব্দ করা হয়। জব্দ করা কাঁকড়া ও নৌকাটি পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বন বিভাগের কোবাদক ফরেস্ট অফিসে হস্তান্তর করা হয়েছে।
লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মুনতাসির জানান, দেশের বন ও সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষায় কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।
