Ajker Patrika

গুলিস্তানে বাণিজ্যিক ভবনে আগুন, নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ৯টি ইউনিট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৮: ৩৫
ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টে একটি বাণিজ্যিক ভবনের ছাদের ওপরে থাকা গোডাউনে আগুন লেগেছে, যা নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে সিদ্দিক বাজার ফায়ার স্টেশনের নয়টি ইউনিট।

আজ শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে খদ্দর বাজার শপিং কমপ্লেক্সের ছাদে এ ঘটনা ঘটে বলে এক বার্তায় জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তর।

ছবি : আজকের পত্রিকা
বার্তায় বলা হয়, আটতলা ভবনের ছাদের ওপর অবস্থিত একটি গোডাউনে আগুনের সূত্রপাত হয়। সিদ্দিক বাজার ফায়ার স্টেশন থেকে পাঠানো নয়টি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীআগুনঢাকা বিভাগঢাকাফায়ার সার্ভিস
