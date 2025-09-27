Ajker Patrika
খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা জারি

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ১৭
সড়কে আগুন জ্বালিয়ে চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে অবরোধকারীরা। আজ সকালে খাগড়াছড়ি শহরের বটতলী সড়ক থেকে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
খাগড়াছড়ি পৌরসভা ও সদর উপজেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং জনগণের জানমালের ক্ষতিসাধনের আশঙ্কায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে আজ শনিবার বেলা ২টা থেকে জেলা সদরে অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকবে বলে জানায় প্রশাসন।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, অবরোধকে কেন্দ্র করে আজ শনিবার দুপুরে পাহাড়ি ও বাঙালি দুপক্ষের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জরুরি ভিত্তিতে এই আদেশ দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশও টহল জোরদার করেছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ বি এম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার। তিনি বলেন, অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮-এর ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

খাগড়াছড়িতে চলছে ২৪ ঘণ্টার অবরোধ, আটকা পর্যটকেরাখাগড়াছড়িতে চলছে ২৪ ঘণ্টার অবরোধ, আটকা পর্যটকেরা

