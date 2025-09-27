Ajker Patrika
গুইমারায় ১৪৪ ধারা, রামগড়ে আটকা শতাধিক যানবাহন

রামগড় (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি  
খাগড়াছড়ি যাওয়ার পথে প্রায় শতাধিক বাস, ট্রাক ও মাইক্রো জেলার প্রবেশমুখ রামগড়ে আটকা পড়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
খাগড়াছড়ি যাওয়ার পথে প্রায় শতাধিক বাস, ট্রাক ও মাইক্রো জেলার প্রবেশমুখ রামগড়ে আটকা পড়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আইরিন আক্তার। আজ শনিবার বেলা ৩টার পর থেকে এই আদেশ কার্যকর করা হয় এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জারি থাকবে বলে জানা গেছে।

উপজেলা প্রশাসনের একটি লিখিত আদেশে বলা হয়েছে, গুইমারায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি চরমভাবে অবনতি এবং জনজীবনে ক্ষতি হতে পারে—এমন আশঙ্কায় এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আদেশ অমান্য করলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এর আগে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলা সদরের সিঙ্গিনালা এলাকায় অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে শায়ন শীল (১৯) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভুক্তভোগীর বাবা সদর থানায় মামলা করেছেন।

এদিকে ধর্ষণে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে জুম্ম ছাত্র-জনতার ডাকা আন্দোলনের কারণে খাগড়াছড়ি জেলায় সকাল থেকে সড়ক অবরোধ চলছে। এতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাঙামাটিসহ জেলা সদরের সঙ্গে রামগড়, দীঘিনালা, পানছড়ি, মহালছড়িসহ ৯টি উপজেলার যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।

ঢাকা থেকে খাগড়াছড়ি যাওয়ার পথে প্রায় শতাধিক বাস, ট্রাক ও মাইক্রো জেলার প্রবেশমুখ রামগড়ে আটকা রয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে প্রশাসন সড়ক আটকে রেখেছে; হরতাল শেষ হলে যানবাহনগুলো চলাচলের অনুমতি পাবে। এতে শত শত পর্যটক বর্তমানে রামগড় বাজারে অবস্থান করছেন।

এর আগে বেলা ২টার দিকে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ও পৌরসভা এলাকায়ও জেলা প্রশাসন অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেছে।

