ঝালকাঠি

ঈদের ছুটিতে বাড়ি ফেরার পথে ভেকুর ধাক্কায় ব্র্যাক কর্মী নিহত

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  
ভেকুর ব্র্যাকেটের আঘাতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়েন সিহাব উদ্দীন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঈদের ছুটিতে বাড়ি ফেরার পথে ঝালকাঠির রাজাপুরে ভেকুর (এক্সকাভেটর) ধাক্কায় সিহাব উদ্দীন (৩৬) নামে ব্র্যাকের এক মাঠকর্মী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে বরিশাল-ভান্ডারিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের রাজাপুর উপজেলার দক্ষিণ রাজাপুর এলাকার খন্দকার বাড়ি সংলগ্ন সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সিহাব উদ্দীন বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার মাহিলাড়া গ্রামের মাকসুদুর রহমানের ছেলে। তিনি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের মাঠকর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং ঈদের ছুটিতে কর্মস্থল ভান্ডারিয়া থেকে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সড়কের পাশে খাল খননের কাজে নিয়োজিত একটি ভেকু অসাবধানতাবশত মহাসড়কে উঠে আসে। এ সময় ভেকুর ব্র্যাকেট দিয়ে সিহাব উদ্দীনের মাথায় সজোরে আঘাত লাগে। এতে তিনি মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রাজাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুজন বিশ্বাস জানান, দুর্ঘটনার পর ভেকু চালক পালিয়ে গেছেন। তাকে শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে এবং আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঝালকাঠিদুর্ঘটনাবরিশাল বিভাগরাজাপুরঈদযাত্রাজেলার খবর
