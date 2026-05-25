তিস্তা মহাপরিকল্পনা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন সমালোচকেরা: ত্রাণমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু বলেছেন, তিস্তা মহাপরিকল্পনা নিয়ে যাঁরা সমালোচনা করছেন, তাঁরা মানুষের ভালোবাসা অর্জনের জন্য নয়, বরং বিভ্রান্তি ছড়াতেই এসব করছেন।
আজ সোমবার দুপুরে লালমনিরহাট সদর উপজেলার রাজপুর ইউনিয়নের চিনাতলী স্কুলমাঠে বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন আয়োজিত তিস্তাপাড়ে ‘ভালোবাসার বাজার’ উদ্বোধন শেষে ত্রাণমন্ত্রী এ কথা বলেন। এই ভালোবাসার বাজারে হতদরিদ্র লোকজন এক টাকায় ঈদের বাজার করতে পারছেন।
ত্রাণমন্ত্রী বলেন, ‘তিস্তা হচ্ছে আমাদের বর্তমান মহাপরিকল্পনা। এই দুই কোটি মানুষের জন্য তিস্তা নিয়ে আমরা আন্দোলন করেছি। যারা ভালো কাজকে ভালোভাবে দেখতে পারে না, তারাই এর বিরোধিতা করছে।’ তিনি বলেন, তিস্তা অধিকার আদায়ের আন্দোলনে এসব সমালোচককে কখনোই দেখা যায়নি।
ত্রাণমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী যেমন পদ্মা ব্যারাজের ঘোষণা দিয়েছেন, তেমনি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বেই তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে।
সীমান্ত হত্যা প্রসঙ্গে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আসাদুল হাবিব দুলু বলেন, যেভাবেই হোক না কেন, সীমান্তে বিনা বিচারে কোনো ব্যক্তিকে গুলি করে মারা উচিত নয়। সীমান্তে কেউ যদি অপরাধী হিসেবেও প্রমাণিত হয়, তবে তাকে আইনের আওতায় আনা উচিত।
তিস্তাপাড়ে ভালোবাসার বাজার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লালমনিরহাট জেলা প্রশাসক রাশেদুল হক প্রধান, লালমনিরহাট জেলা পরিষদ প্রশাসক এ কে এম মমিনুল হক, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মনোনীতা দাস, বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনের আয়োজক জামাল উদ্দিন, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাদ আহমেদসহ প্রশাসনের কর্মকর্তা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সুবিধাভোগী মানুষজন।
