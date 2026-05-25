ভাড়া বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ গেল তাঁদের

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে রডবোঝাই ট্রাক উল্টে ১৫ জন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এ পর্যন্ত ১২ জনের পরিচয় পাওয়া গেছে। ভাড়া বাঁচাতে তাঁরা ট্রাকে রডের ওপর বসে বাড়ি ফিরছিলেন। এ ঘটনায় আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (২৫ মে) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কের সরাতৈল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা নোয়াখালীর বেগমগঞ্জসহ বিভিন্ন এলাকায় কাজ শেষে ঈদ উপলক্ষে বাড়ি ফিরছিলেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন নওগাঁর মান্দা উপজেলার সাগর মিয়া (২০) ও রবিউল ইসলাম (২৫); রাজশাহীর ইসমাইল হোসেন (১৯); চাঁপাইনবাবগঞ্জের নজরুল (৬০) ও মামুন (৪৫) এবং নওগাঁর সাইদুলের ছেলে সারিকুল (২৫), মো. বারি (২১), বাদশা (৩২), গিয়াস (২০), মাইনুল (২৮), ইয়াকুব ও তারেক (২০)।
আহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন বাবু (৩৫), আব্দুর রহমান (৩৫), নয়ন বিশ্বাস (৩২), তুহিন, আলমগীর (৪০), সিদ্দিক আলী (৪০), খোরশেদ (২৬) ও সমেজ।
ট্রাকের যাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে জানা যায়, চট্টগ্রামের অলংকার এলাকা ও ফেনী থেকে তাঁরা রডবোঝাই ট্রাকে উঠে কম ভাড়ায় নওগাঁর উদ্দেশে রওনা দেন। ভোরে ট্রাকটি সরাতৈল এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং ট্রাকটি উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ১৫ জন নিহত হন।
যমুনা সেতু পূর্ব থানার পুলিশ জানায়, মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল শেষে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। শনাক্তের জন্য স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আহত ব্যক্তিদের কয়েকজন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে চলে গেলেও চারজন এখনো আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন।
রাজধানীর মিরপুর ১১ নম্বরের কালশী এলাকায় একটি বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার সন্ধ্যায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে।২ মিনিট আগে
বরগুনার আমতলী উপজেলার এক বাবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তার চার বছরের কন্যা সন্তানের নিরাপত্তার জন্য বৈধভাবে শটগান বরাদ্দ চেয়ে আবেদন করেন, যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। শিশুসুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ ও নিরাপত্তাহীনতার শঙ্কা থেকে করা এ আবেদনটি নিয়ে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।১২ মিনিট আগে
রাজধানীর আজিমপুর সরকারি কলোনির পুকুরে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে জাহিন (১৫) নামের এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। জাহিন বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল।২৫ মিনিট আগে
বগুড়ার কাহালুতে বাসচাপায় ভ্যানযাত্রী মা-মেয়ে নিহত হয়েছেন। এ সময় গুরুতর আহত হয়েছেন ভ্যানচালক। আজ সোমবার (২৫ মে) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বগুড়া-নওগাঁ মহাসড়কে কাহালু থানার কাজিপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন কাহালু থানার কাজিপাড়া গ্রামের বাবুল তালুকদারের স্ত্রী জেমি আক্তার (৩৮) ও মেয়ে৩৮ মিনিট আগে