ঝালকাঠি

ঝালকাঠিতে জাল ভোটের চেষ্টা: নারীর দুই বছর কারাদণ্ড ও জরিমানা

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  
ছাবিনা বেগমকে নিয়ে যাচ্ছেন পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝালকাঠির নলছিটিতে জাল ভোট দেওয়ার চেষ্টা করায় ছাবিনা বেগম (৩৪) নামের এক নারীকে দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। সে সঙ্গে ৫ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে তাঁকে আরও ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে নলছিটি উপজেলার দপদপিয়া ইউনিয়নের ভরতকাঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।

দণ্ডপ্রাপ্ত ছাবিনা বেগম ওই এলাকার শুকুর আলী হাওলাদারের মেয়ে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (যুগ্ম জেলা জজ, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, ঝালকাঠি) মুক্তা রানী।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ছাবিনা বেগম ভোট দিতে কেন্দ্রে ঢুকলে দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের সন্দেহ হয়। পরে যাচাই-বাছাই শেষে জাল ভোট দেওয়ার চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া গেলে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) ৭৪(৫) ধারায় তাঁকে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ঝালকাঠিবরিশাল বিভাগনলছিটিভোটজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালতত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
