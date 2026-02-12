Ajker Patrika
নরসিংদী

নরসিংদী-২ আসনে প্রাপ্ত ২৫ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে মঈন খান

নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদী-২ আসনে প্রাপ্ত ২৫ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে মঈন খান
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান। ফাইল ছবি

নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে মোট ৯১টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ২৫টির ফলাফল পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মঈন খান ২৫,০৬২ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।

তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের আমজাদ হোসাইন পেয়েছেন ১২,৬০০ ভোট। এছাড়া শাপলা কলি প্রতীকের সারোয়ার তুষার পেয়েছেন ৬,৩১৫ ভোট।

