চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৬: ০৬
চট্টগ্রামে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা প্রত্যাহার
ফরিদুল আলম। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-আংশিক সাতকানিয়া) আসনের একটি ভোটকেন্দ্রে ফলাফলের তালিকায় অগ্রিম স্বাক্ষর নেওয়ার অভিযোগে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ফরিদুল আলমকে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আসনের উত্তর সাতকানিয়ার আলী আহমদ প্রাণহরি উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রের এ ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

জানা গেছে, ওই কেন্দ্রের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ফরিদুল আলম ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার আগেই ফলাফলের তালিকায় স্বাক্ষর নেন বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি জানাজানি হলে কেন্দ্রে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে।

ঘটনার পর কিছু সময় ভোট গ্রহণ বন্ধ রাখা হয়। পরে দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা খন্দকার মাহমুদুল হাসান ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রিসাইডিং কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করেন। এরপর বেলা দেড়টার দিকে পুনরায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়।

প্রত্যাহার হওয়া প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ফরিদুল আলম বলেন, ভোট শেষে ফলাফলের তালিকা প্রস্তুতের সময় জটিলতা এড়াতে তিনি আগাম স্বাক্ষর নিয়েছিলেন। এতে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না বলে দাবি করেন তিনি।

এদিকে ওই আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী জসিম উদ্দিন অভিযোগ করেন, ফলাফলের তালিকায় অগ্রিম স্বাক্ষর নেওয়া গুরুতর অনিয়ম এবং এ ঘটনায় ভোটকেন্দ্রে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

সাতকানিয়া উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা খোন্দকার মাহমুদুল হাসান বলেন, ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সুষ্ঠু পরিবেশে ভোট গ্রহণ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

বিষয়:

চন্দনাইশচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচনসাতকানিয়াজেলার খবরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
