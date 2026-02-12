Ajker Patrika
বান্দরবান

বান্দরবানে ৬৩ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে ধানের শীষ

বান্দরবান প্রতিনিধি
বান্দরবানে ৬৩ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে ধানের শীষ
সাচিং প্রু জেরী। ছবি: সংগৃহীত

বান্দরবান-৩০০ আসনে মোট ১৮৭টি কেন্দ্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৬৩টির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বিএনপি প্রার্থী সাচিং প্রু জেরী ধানের শীষ প্রতীকে ৫১,৫২৬ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।

তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শাপলা কলি প্রতীকের সুজাউদ্দিন (এনসিপি) পেয়েছেন ১০,৪৩৬ ভোট। অবশিষ্ট কেন্দ্রগুলোর ফলাফল প্রকাশিত হলে আসনের চূড়ান্ত চিত্র আরও স্পষ্ট হবে।

বিষয়:

বান্দরবানবিএনপিচট্টগ্রাম বিভাগফলজেলার খবরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
