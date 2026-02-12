বান্দরবানে ৬৩ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে ধানের শীষ

বান্দরবান-৩০০ আসনে মোট ১৮৭টি কেন্দ্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৬৩টির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বিএনপি প্রার্থী সাচিং প্রু জেরী ধানের শীষ প্রতীকে ৫১,৫২৬ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।
তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শাপলা কলি প্রতীকের সুজাউদ্দিন (এনসিপি) পেয়েছেন ১০,৪৩৬ ভোট। অবশিষ্ট কেন্দ্রগুলোর ফলাফল প্রকাশিত হলে আসনের চূড়ান্ত চিত্র আরও স্পষ্ট হবে।
পিরোজপুর-১ আসনে মোট ১৬৭টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১৪টির ফলাফল জানা গেছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের মাসুদ সাঈদী ১৯,৭৩৮ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। ধানের শীষ প্রতীকের অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন পেয়েছেন ১১,৬১৯ ভোট।৯ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ-১১ (ভালুকা) আসনের লোহাবৈ বরাদী সরকারি প্রাথমিক স্কুল কেন্দ্রের একটি কক্ষ দখল করে দেদারসে ব্যালটে সিল মারার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোট চলাকালে এ ঘটনা ঘটে। পরে সাময়িক বন্ধ থাকার পর ভোট গ্রহণ পুনরায় শুরু হয়।১৬ মিনিট আগে
নরসিংদীতে মোট ৬৬৩টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১২৯টির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পাঁচটি সংসদীয় আসনে সবকটিতেই ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন।১৬ মিনিট আগে
কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং ব্রাক্ষনপাড়া) আসনে মোট ১৪২টি কেন্দ্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৮০টির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বিএনপি প্রার্থী জসিম উদ্দিন ধানের শীষ প্রতীকে ৮১,৩৭৫ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।১৮ মিনিট আগে