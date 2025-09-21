শার্শায় পেট্রল পাম্প দখলচেষ্টার অভিযোগ বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে

যশোর প্রতিনিধি
যশোরের শার্শা উপজেলার বাগআঁচড়ায় একটি পেট্রল পাম্প জোরপূর্বক দখলচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে। ভুক্তভোগী পরিবারের অভিযোগ, বাগআঁচড়া ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন ওরফে আইনাল জাল-জালিয়াতি করে এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে পাম্পটি দখলে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। আজ রোববার দুপুরে যশোর প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করে পরিবারটি এ অভিযোগ জানায়।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য তনিমা তাসনুমা। তিনি জানান, তাঁর বাবা গোলাম কিবরিয়া ১৯৯৫ সালে বাগআঁচড়া মৌজায় ১৭ শতক জমির ওপর ‘মেসার্স গোলাম কিবরিয়া ফিলিং স্টেশন’ নামে পাম্পটি স্থাপন করে পরিচালনা করে আসছিলেন। ২০২২ সালে তাঁর বাবার মৃত্যুর পর থেকে আনোয়ার হোসেন জাল দলিল তৈরি করে পাম্পটি দখলের চেষ্টা করছেন।
তনিমা জানান, আনোয়ার বিচারকের স্বাক্ষর জাল করে একটি হস্তান্তর চুক্তিপত্রও তৈরি করেছিলেন। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে দুটি মামলা চলমান রয়েছে। এর পরেও গত ১৯ সেপ্টেম্বর আনোয়ার ও তাঁর সহযোগীরা পাম্পে ঢুকে ম্যানেজারকে বের করে দিয়ে সব কাগজপত্র ও চাবি ছিনিয়ে নেন। পরে পুলিশকে জানালে তাঁরা পালিয়ে যান, তবে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে পাম্পটি দখলের হুমকি অব্যাহত রেখেছেন। পরিবারটি এই পরিস্থিতিতে তাদের সম্পদ রক্ষায় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে অভিযুক্ত বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেন সব অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি দাবি করেন, তিনি ৬ কোটি ৮ লাখ টাকা দিয়ে পাম্প ও জমিটি কিনেছেন এবং ১৯৯৯ সাল থেকে এর পরিচালনায় আছেন। তার অভিযোগ, গোলাম কিবরিয়ার স্ত্রী ও সন্তানেরা তাদের দলিল ও চুক্তিপত্র মানছেন না এবং পেট্রল পাম্প মালিক সমিতি ও পুলিশের সহায়তায় তার কাছ থেকে পাম্পটি দখল করে নিয়েছেন।
শার্শা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলিম বলেন, ‘ভুক্তভোগীদের লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।’
